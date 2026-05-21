Concert du chœur Znamenie le 31 mai 2026 à Paris

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Concert du chœur Znamenie le 31 mai 2026 à Paris

Le chœur russe de Paris Znamenie, sous la direction d’Ekaterina Anapolskaya, donnera son prochain concert le dimanche 31 mai 2026 à 16 h 30, en l’église Notre-Dame-de-Grâce de Passy (10, rue de l’Annonciation, 75016 Paris — métro Passy).

Au programme :

  • Alexandre GretchaninovLiturgie domestique, op. 79 (avec orgue)
  • Sergueï Rachmaninov — extraits de la Liturgie de saint Jean Chrysostome, op. 31, et des Vêpres, op. 38

À l’orgue : Slava Chevliakov.

Tarifs : 13 € en ligne, 15 € sur place, 8 € en tarif réduit. Réservations : 06 30 43 85 51 — en ligne sur www.helloasso.com — courriel : concert.adea@yahoo.com

Concert Znamenie

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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