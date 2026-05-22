RCF Hérault : Traditions et coutumes autour de l’Ascension

Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir une grande fête de l’année

chrétienne : l’Ascension du Christ.

Célébrée quarante jours après Paques, cette fête marque le moment où le Christ monte au ciel, après sa Résurrection.

Dans la tradition orthodoxe, l’Ascension n’est pas un départ triste.

Elle est au contraire une fête lumineuse, pleine d’espérance.

Elle nous rappelle que le Christ ne quitte pas les hommes, mais qu’Il ouvre un chemin vers le ciel.