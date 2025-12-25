Message du patriarche de Bulgarie Daniel à l’occasion de la Nativité du Christ – 2025

Le Christ est né ! Glorifions-Le !

Chers frères et sœurs dans l’Enfant-Dieu qui est né,

Avec révérence et émerveillement, nous nous tenons devant le grand mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu. « Aujourd’hui s’accomplit un mystère merveilleux et très glorieux : la nature est renouvelée, et Dieu devient homme » (26 décembre, automelon, 8ᵉ ton).

Le Dieu invisible prend forme humaine. L’Infini est enveloppé de langes. Celui dont le trône est le ciel est déposé dans une crèche. Le Sans-Péché revêt la nature humaine, abîmée par le péché, pour la sanctifier et la ramener à sa pureté paradisiaque.

Dieu est venu et nous a trouvés — nous qui étions perdus dans l’abîme de l’incroyance et de la vanité, du désespoir, de la faiblesse, de l’inimitié, de la perdition ! Dieu s’est fait homme et a guéri l’homme. Il nous a montré qui nous sommes — peuple du Christ, enfants de Dieu, hommes célestes ! Il nous a aussi montré le chemin, le seul qui mène à Lui, pour que nous soyons ses enfants — le chemin de l’amour humble, sincère et prêt au sacrifice : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13, 34).

Le Christ est le besoin vital de l’homme. Le Christ est le sens de notre vie. Le Christ est le critère de tous les critères. Le Christ est l’espérance des désespérés, le guide des égarés, la lumière dans les ténèbres, la consolation des inconsolables, la justice pour les opprimés, l’union des divisés, le seul avenir salvateur de l’humanité. Le Christ est notre Frère le plus proche, qui est plus proche de nous que tous nos proches. Le Christ est plus proche de nos cœurs que nous ne le sommes nous-mêmes (saint Nicolas Cabasilas). De sa proximité immédiate et de sa condescendance envers nous, Il nous appelle : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ; prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes » (Matthieu 11, 28-29).

En ces jours d’inquiétude et d’incertitude, d’inimitiés, de guerres et de division dans lesquels nous vivons, efforçons-nous toujours de découvrir l’image du Christ dans le visage de nos frères et sœurs, car le Christ Dieu est avec nous ! Aimons-les de l’amour du Christ, car Il nous en a donné l’exemple. Pardonnons-leur, comme le Christ pardonne nos innombrables transgressions. Faisons preuve de miséricorde, comme Il manifeste son infinie générosité envers nous. Acquérons l’esprit paisible du Christ pour notre salut et servons ainsi au salut de beaucoup !

Que le Seigneur bénisse la Nouvelle Année 2026 depuis sa Naissance selon la chair par sa bonté, qu’Il accorde la réconciliation aux ennemis, la guérison aux souffrants, la bonne volonté entre les hommes ! Suivant l’exemple et les prières des saints que nous célébrons chaque jour de l’année, que le Seigneur garde notre esprit et notre cœur tournés vers Lui, afin que nous ayons sa bénédiction dans toutes nos œuvres ! Soyons porteurs, témoins et propagateurs de la paix du Christ !

Paisible, saine et salutaire Nouvelle Année 2026 !

Pour de nombreuses et bénies années !

DANIEL

PATRIARCHE DE BULGARIE

