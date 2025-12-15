Le samedi 13 décembre 2025, avant la célébration des vigiles du soir, s’est tenu dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris le rite de nomination à l’épiscopat de l’archimandrite Augustin (McBeth), élu évêque vicaire pour la Grande-Bretagne et les pays scandinaves.

La cérémonie était présidée par le métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises de tradition russe en Europe occidentale, entouré de trois hiérarques : Mgr Justin, du Diocèse orthodoxe serbe d’Europe occidentale, Mgr Siméon de Domodedovo et Mgr Élisée de Reoutov.

Cette nomination s’inscrit dans le prolongement de l’élection de l’higoumène Augustin (McBeth) par l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché, le 4 octobre dernier, qui l’a désigné à la majorité absolue comme évêque vicaire. Le 30 octobre, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni à Moscou sous la présidence du patriarche Cyrille, a entériné cette élection. Selon l’usage propre à l’Archevêché, le nouvel évêque vicaire reçoit un titre rattaché à une ville de la région de Moscou : « de Taldom ».

Ce rite de nomination précède l’ordination épiscopale proprement dite, qui confère la plénitude du sacerdoce par l’imposition des mains et l’épiclèse du Saint-Esprit lors de la sainte liturgie.