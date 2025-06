Les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des Suppléments aux Ménées, traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens

