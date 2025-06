Patriarcat de Moscou : recommandations pour la communion des personnes souffrant de maladie cœliaque, de pseudo-cœliaque et d’allergie au gluten du blé

Le 15 novembre 2024, la Commission synodale de bioéthique de l’Église orthodoxe russe, présidée par l’évêque de Peterhof Silouane, a adopté des recommandations concernant la communion aux Saints Mystères pour les fidèles souffrant de maladies associées au gluten. Ce document, fruit de la collaboration entre médecins, clercs et théologiens, répond aux préoccupations pastorales et bioéthiques soulevées par plusieurs éparchies et fidèles. Les recommandations précisent notamment les modalités de communion au seul Sang du Christ pour ces personnes, tout en maintenant l’intégrité doctrinale de l’Eucharistie orthodoxe.

Vous pouvez lire le texte intégral du document ci-après :

« Recommandations de la Commission synodale de bioéthique sur les questions liées à la communion aux Saints Mystères par les personnes souffrant de maladie cœliaque, de pseudo-cœliaque et d’allergie au gluten du blé

I. Utilisation du pain pour la célébration de l’Eucharistie

Le pain ne contenant pas de gluten ne peut être utilisé pour la célébration de l’Eucharistie. Il n’y a pas de nécessité de préparer un pain spécial pour la célébration de l’Eucharistie, car la communion des prêtres et des laïcs dans l’Église orthodoxe s’accomplit sous les deux espèces : le Corps et le Sang du Christ.

II. Communion au Sang du Christ

Le laïc souffrant d’une maladie associée au gluten peut communier seulement au Sang du Christ, car en Lui est présent dans sa plénitude le Sauveur Lui-même. Lors de la communion au seul Sang du Christ, le ministre du culte doit prononcer : « Communie le serviteur de Dieu (nom) du Corps et du Sang de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le laïc souffrant de maladies associées au gluten peut communier au Saint Sang séparé après la consécration des Saints Dons et le remplissage du calice avec le Corps du Christ, mais avant l’immersion des particules pour la communion des fidèles. Le laïc souffrant d’une maladie liée au gluten et ayant l’intention de communier seulement au Sang du Christ doit prévenir à l’avance le ministre du culte de l’existence de sa maladie.

III. Questions particulières

En cas d’approche de la mort et de passage dans l’éternité, le laïc souffrant de maladie cœliaque peut communier aux Dons réservés, qui sont le Corps et le Sang du Christ. Il est recommandé aux laïcs souffrant de maladie cœliaque de s’abstenir de l’intention de recevoir les ordres sacré. ».

