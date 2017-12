Le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II a rendu visite à l’archevêque d’Athènes Jérôme le 13 décembre. Le primat a été accueilli par l’archimandrite Syméon Voliotis, protosyncelle de l’archevêché, qui l’a accompagné jusqu’au bureau de Mgr Jérôme. Celui-ci a accueilli chaleureusement le primat, exprimant ses condoléance pour le décès de sa mère. « Béatitude, Mgr Jérôme, je suis venu vous apporter notre amour et notre respect », a déclaré le primat de l’Église d’Alexandrie, qui a exprimé « sa reconnaissance pour notre chère Église de Grèce et son peuple fidèle, qui nous soutiennent ». « Vous êtes notre soutien et notre espoir » a-t-il ajouté. De son côté, l’archevêque Jérôme a remercié le patriarche pour ses paroles et a souligné : « Souvenez-vous de nous et priez pour nous, car nous nous efforçons toujours de faire le mieux pour le Patriarcat ». Enfin, les deux primats ont discuté des questions concernant l’orthodoxie en général, le Moyen Orient, ainsi que les récentes festivités en Russie, à l’occasion du centième anniversaire du rétablissement du Patriarcat de Moscou.

Source (dont photographie) : Romfea, traduit du grec pour Orthodoxie.com