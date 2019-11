Au cours de la liturgie concélébrée avec le métropolite Athanase en la cathédrale de Limassol le 16 novembre, le patriarche d’Alexandrie Théodore II a commémoré, parmi les primats des Églises orthodoxes autocéphales, le métropolite Épiphane, de la nouvelle Église ukrainienne. Suite à cela, le communiqué suivant est paru sur le site officiel de la Métropole de Limassol, sous le titre « Prise de position du métropolite de Limassol au sujet de la commémoration d’Épiphane en tant que métropolite de Kiev le 16 novembre 2019 » : « En réponse à une auditrice de son émission hebdomadaire sur les ondes de la radio de la métropole de Limassol, au sujet de la commémoration d’Épiphane en tant que métropolite de Kiev par S.B. le patriarche d’Alexandrie Mgr Théodore II, S.E. le métropolite de Limassol Mgr Athanase a déclaré entre autres ce qui suit : ‘Dans un entretien qu’un évêque de l’Archevêché de Chypre a eu avec S.B. le patriarche Théodore II dès son arrivée, il a reçu la promesse de celui-ci qu’il ne commémorerait pas Épiphane lors de la divine liturgie, mais seulement S.B. l’archevêque de Chypre et le métropolite local, afin de ne créer aucun problème, du fait que l’Église de Chypre n’a pas encore arrêté sa position officielle à ce sujet [i.e. l’autocéphalie ukrainienne]. La même chose a été confirmée au métropolite de Limassol par ceux qui accompagnaient le patriarche d’Alexandrie. Cependant, sans que le métropolite de Limassol ait été préalablement informé, de quelque façon que ce soit, d’un changement de position, S.B. le patriarche Alexandrie Théodore a considéré qu’à ce moment de la divine liturgie, il devait commémorer Épiphane en tant que métropolite de Kiev. Bien que cela se soit produit dans l’Église de Chypre et, en particulier, dans la métropole de Limassol, cela n’exprime ni la position de la métropole de Limassol, ni celle du métropolite de Limassol lui-même, pas plus que celle de l’Église de Chypre. Le métropolite de Limassol maintient ce qu’il avait déclaré par écrit et ce qui a été publié, à savoir qu’il « accepte et reconnaît en tant que métropolite canonique de Kiev et de toute l’Ukraine Mgr Onuphre et le Saint-Synode réuni autour de lui ».

Source (de la photographie)