Premier décès d’un prêtre atteint du coronavirus en Biélorussie

Le père Gennade Butko, prêtre du diocèse de Minsk de l’Église orthodoxe de Biélorussie, s’est endormi dans le Seigneur à l’âge de 57 ans, après avoir été atteint d’une grave maladie causée par le coronavirus, a indiqué hier le site officiel de l’Église de Biélorussie.

Il laisse derrière lui quatre enfants : Oksana, Valery, Anna et Konstantin. Le père Gennade est né à Minsk en 1963. Il a été ordonné au diaconat en 2003 par Son Éminence le métropolite Philarète de Minsk et Slutsk, puis au sacerdoce. Il a servi comme prêtre à la cathédrale des Saints Pierre et Paul de Minsk.

Dans son message de condoléances, Son Éminence le métropolite Paul de Minsk souligne qu’il a reçu la nouvelle du décès du père Gennade avec « un sentiment de profonde tristesse ». « Le Seigneur a rappelé à Lui le père Gennade en cette période pascale, où l’Église orthodoxe célèbre la résurrection du Christ, célébrant celui qui a vaincu l’enfer et la mort – le Christ Sauveur », a écrit le métropolite. Le saint Évangile a scellé pour nous les paroles du Fils de Dieu : « Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra (Jn 11, 25). Je crois que le Seigneur miséricordieux accueillera l’âme du père Gennade et fera de lui un héritier de la promesse de vie éternelle dans le Royaume des Cieux ». a enfin déclaré le métropolite Paul, exprimant son espérance dans la victoire pascale du Christ.

L’Église apportera toute l’aide possible à la famille du père Gennade dans sa souffrance, a assuré le métropolite Paul.

Mémoire éternelle !

Source