Quand l’Évangile commence: de la généalogie du Christ à sa Bonne Nouvelle

Si les Évangiles de Matthieu et de Luc s’ouvrent avec le récit de la naissance de Jésus, ceux de Marc et de Jean débutent par la prédication de Jean-Baptiste. Le matériel thématique, commun aux trois synoptiques et recoupant partiellement le quatrième Évangile, commence par la prédication de Jean-Baptiste.

Marc introduit ainsi : Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu (Mc 1:1). Chez Jean, le récit de Jean le Précurseur est inséré dans le contexte général du prologue, qui a sa signification théologique propre.

Dans le premier verset de l’Évangile de Marc, le terme Évangile n’est pas employé en référence à un genre littéraire spécifique qui désigne le récit d’un évangéliste, mais en référence à la Bonne Nouvelle même de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il s’agit de l’emploi le plus ancien et le plus authentique du terme Évangile pour désigner la prédication de Jésus et, de manière plus générale, sa vie et son enseignement.

Le terme Évangile est utilisé huit fois chez Marc, quatre fois chez Matthieu, deux fois dans les Actes des apôtres et soixante fois dans les Épîtres de l’apôtre Paul.

Le terme est directement lié à l’enseignement de Jésus sur le Royaume de Dieu. Les évangélistes utilisent ainsi l’expression Évangile du Royaume de Dieu (Mc 1:14, Lc 4:43), ou encore chez la version King James the Gospel of the Kingdom of God ou simplement la Bonne Nouvelle du Royaume (Mt 4:23).

Paul utilise également Évangile pour désigner la tradition apostolique sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ (1 Co 15:1-5).

L’Évangile de Jean débute avec le même axe théologique, mais sous une forme bien plus élaborée. Le prologue de Jean est fondamental pour comprendre comment la mission de Jésus était perçue dans l’Église primitive, car il aborde non seulement l’incarnation du Verbe, mais aussi sa préexistence divine. Ce texte revêt une importance capitale pour la théologie chrétienne en raison de la manière dont il relie la nature divine et humaine du Christ. Nous nous pencherons plus en détail sur le prologue dans l’article prochain.

