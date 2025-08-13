Sur son blog, Christophe Levalois a mis en ligne les enregistrements de ses quatre chroniques radiodiffusées en juillet dans l’émission ...
Carême de la Dormition Clôture de la fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Transfert des ...
Jour de jeûne Avant-Fête de la Procession de la vénérable et vivifiante Croix ; saint Eudocime le juste, de Cappadoce (IXème ...
L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 10 août avait pour titre « Novgorod. Histoire et archéologie d’une république russe ...
Carême de la Dormition Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ.Saints Photios et Anicet, martyrs à ...
Saints Silas, Sylvain, Crescent, Epénète et Andronique, apôtres (Ier s.) ; saints hiéromartyr Polychronios, évêque de Babylone en Mésopotamie, hiéromartyrs ...
Les primats de l’Église orthodoxe en Amérique et de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid célébreront ensemble à Washington, D.C. ...
La communauté orthodoxe roumaine de Dublin cherche d’urgence à réunir 4 millions d’euros pour acheter Christ Church Leeson Park, l’ancien ...
Les 30 et 31 mai derniers, plus de 120 membres et délégués des 26 paroisses du Vicariat Sainte-Marie-de-Paris et Saint-Alexis-d’Ugine ...