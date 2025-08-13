« Quatre chroniques radiodiffusées »

« Quatre chroniques radiodiffusées »

Sur son blog, Christophe Levalois a mis en ligne les enregistrements de ses quatre chroniques radiodiffusées en juillet dans l’émission « Lumière de l’orthodoxie » (Radio Notre-Dame et RCF) animée par Bertrand Vergely. Thèmes abordés : « Le christianisme a-t-il diabolisé le loup ? », « Poésie et mystique – Les Odes de Salomon », « La rencontre de Zachée avec le Christ », « La main gauche de la Vierge Marie ».

