RCF Aix-Marseille : Polycarpe et Barnabé

Polycarpe de Smyrne apparaît comme le grand témoin de la continuité entre les apôtres et l’Église du IIᵉ siècle. Disciple direct de l’apôtre Jean, il transmet fidèlement la tradition reçue, sans innovation doctrinale. Sa Lettre aux Philippiens exhorte à la persévérance, à la charité et à la fidélité face aux hérésies, notamment le gnosticisme. Polycarpe insiste sur la réalité de l’incarnation, de la croix et de la résurrection du Christ. Il appelle à une vie chrétienne cohérente, faite de douceur, d’obéissance et de sobriété.



L’Épître de Barnabé, quant à elle, propose une lecture spirituelle et christologique de l’Ancien Testament. Elle oppose la lecture littérale juive à une interprétation chrétienne des Écritures. Barnabé développe la doctrine morale des « deux voies », lumière et ténèbres. L’ensemble témoigne d’un christianisme en affirmation identitaire, cherchant à comprendre sa relation à la Loi et au judaïsme.

