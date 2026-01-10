RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « L’Église orthodoxe face aux défis du monde actuel »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous présente aujourd’hui un livre essentiel : « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel » (1), de Jean-Claude Larchet, paru aux éditions Apostolia, qui pourrait servir de base, à la catéchèse des catéchumènes adultes, mais aussi à des chercheurs de sens. Ce livre sous la forme de sept entretiens, « questions/ réponses », présente l’essentiel de la foi des chrétiens orthodoxes. L’auteur répond aux nombreuses interrogations, que les uns et les autres, nous pouvons nous poser au sujet de notre foi, mais aussi à celles posées par les défis de notre monde contemporain. Le tout est fait avec clarté et précision. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

