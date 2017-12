Réunion du Saint-Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne

Le 21 décembre 2017, Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine a présidé une réunion ordinaire du Saint-Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne à la laure des Grottes de Kiev. Les membres du Synode ont exprimé leur gratitude au Concile épiscopal de l’Église orthodoxe russe, qui s’est déroulé à Moscou du 29 novembre au 2 décembre 2017, et au cours duquel des décisions ont été prises au nom du clergé, des moines et des laïcs. Les membres du Synode expriment ainsi leur reconnaissance « pour l’attention particulière accordée à la vie de l’Église orthodoxe ukrainienne », et se disent aussi prêts à « entamer des négociations avec ceux qui demeurent hors de l’unité de l’Église orthodoxe ukrainienne, afin de surmonter le schisme dans l’Orthodoxie ukrainienne et restaurer la communion ecclésiale. » L’Église ayant intensifié ses efforts en faveur de la libération des militaires capturés pendant le conflit armé dans le Donbass, les membres du Synode expriment leur gratitude à Sa Sainteté le patriarche Cyrille « pour son attention aux demandes » des familles des militaires ukrainiens, ainsi que « pour les efforts efficaces entrepris pour leur libération. » Le Synode appelle l’épiscopat, le clergé et tous les croyants de l’Église orthodoxe ukrainienne « à redoubler de prières pour la prochaine libération de tous les militaires captifs et pour leur retour dans leurs maisons ». Tenant compte du bilan de l’audience du patriarche Bartholomée de Constantinople au métropolite Antoine de Borispol et de Brovary, le Synode exprime sa gratitude au primat de l’Église de Constantinople « pour ses échanges constructifs et pour son soutien à l’Église orthodoxe ukrainienne ». Le Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne a souligné qu’elle était prête à dépasser le schisme ukrainien « sur des bases canoniques » et s’est dit satisfait « de la position commune et concertée du Patriarcat de Constantinople et de toutes les Églises orthodoxes locales sur la résolution du problème posé par les schismes à l’intérieur de l’Église ». L’archevêque Clément d’Irpen, vicaire de la métropole de Kiev, est nommé ordinaire du diocèse de Nijyn avec le titre d’archevêque de Nijyn et de Prilouki. Après avoir entendu le rapport de l’archevêque Pantéléimon de Rovenki et de Sverdlovsk, chef du département synodal de l’Église orthodoxe russe aux affaires de la famille, les membres du Synode ont approuvé un document et un règlement sur l’aumônerie des enfants résidant dans des orphelinats ou des maisons d’enfants. Le métropolite Antoine de Borispol et de Brovary est déchargé à sa demande du rectorat de l’Académie et du séminaire de Kiev, et remercié pour « de longues années de fructueux travaux ». Le nouveau recteur est l’archimandrite Sylvestre (Stoïtchev), vice-recteur de l’Académie et du séminaire, élu évêque de Belgorod, vicaire de la métropole de Kiev. Les présidents des institutions synodales ont présenté un rapport d’activité. La représentation de l’Église orthodoxe ukrainienne auprès des institutions européennes internationales, présidée par l’évêque Victor de Barychev, est chargée « de continuer à informer les organes, les organisations et les représentants des mouvements internationaux de défense des droits de l’homme, notamment l’OSCE, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les rapporteurs de l’ONU, les commissions et les comités du parlement de l’UE chargés des questions de liberté religieuse, de la situation des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne. Elle est chargée de faire connaître systématiquement à ces structures la position de l’Église orthodoxe ukrainienne sur les problèmes d’actualité sociaux, humanitaires, juridiques, etc. » Différentes décisions ont été prises concernant le fonctionnement interne des diocèses et des monastères, ainsi que des mesures disciplinaires. De nouvelles fêtes ont été instituées. Le métropolite Ephrem de Krivorog et de Nikopol, l’archevêque Philarète de Lvov et de Galicie, l’archevêque Philarète de Novo Kakhovka et de Henitchesk étaient invités à participer à cette réunion du Saint Synode.