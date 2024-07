Taizé : Partage et témoignage de la foi orthodoxe

La troisième « semaine de partage et de témoignage de la foi orthodoxe » aura lieu à Taizé du 4 au 11 août 2024.

Les participants sont invités à suivre le programme habituel des rencontres à Taizé avec les prières communes, les introductions bibliques suivies de partage en petits groupes et les services.

Célébrations liturgiques orthodoxes

□ Lundi 5 août, 21h30 : Vigiles de la fête de la Transfiguration, dans l’église du village de Taizé

□ Mardi 6 août, 7h : Divine Liturgie pour la fête de la Transfiguration, dans l’église du village de Taizé

□ Vendredi 9 août, 20h30 : Divine liturgie présidée par le métropolite Dimitrios de Paris (Patriarcat œcuménique) dans l’église de la Réconciliation

Partage de la foi orthodoxe

□ Lundi 17h30, mercredi 14h, jeudi 17h30 et vendredi 17h30 : rencontres entre chrétiens orthodoxes sur divers thèmes (« Trouver sa place dans une paroisse », « Dialogue œcuménique et interreligieux d’un point de vue orthodoxe » etc.) en fonction des questions et intérêts.

Témoignage de la foi orthodoxe

Des ateliers ouverts à tous animés par des chrétiens orthodoxes

□ Mardi 6 août à 17h30

Transfigurer la mort. La transfiguration de Jésus dans l’Évangile de Marc en dialogue avec l’icône orthodoxe de la transfiguration.

Avec Fiodar Litvinau, Belarus/Allemagne



□ Mercredi 7 août à 17h30

Participer à la vie de Dieu. La transfiguration de Jésus et notre propre participation à la vie de Dieu, selon l’expérience et l’enseignement de saint Grégoire Palamas (XIVe siècle).

Avec Julija Naett Vidović, Serbie/France



□ Vendredi 9 août à 17h30

La transfiguration de notre vie. La liturgie eucharistique, expérience du Royaume de Dieu.

Avec l’archiprêtre Serge Sollogoub, France



□ Samedi 10 août à 15h15

Une nouvelle manière d’être Église qui transforme nos vies.

Avec des jeunes Ukrainiens présents à Taizé ou reliés par vidéo conférence.

□ Samedi 10 août à 17h30



Créés à l’image de Dieu : aimer et être aimés.

Avec l’hiéromoine Joan Lena, Albanie/Pays-Bas



Merci de vous inscrire en ligne, pour la semaine ou le week-end. (Pour la seule journée de samedi, l’inscription n’est pas nécessaire, des tickets de repas seront disponibles à l’accueil.)