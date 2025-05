Trois ordinations marquent un tournant pour les paroisses orthodoxes de Nantes et d’Angers

Les communautés orthodoxes de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire ont célébré dimanche 25 mai plusieurs ordinations au monastère Saint-Silouane, témoignant de leur dynamisme spirituel.

Les paroisses orthodoxes de la Résurrection à Nantes et de l’Annonciation à Angers ont vécu un moment exceptionnel avec la tenue simultanée de plusieurs ordinations. La cérémonie, présidée par Monseigneur Syméon et Monseigneur Élysée en présence du Père Alexis et du Père Emmanuel, recteur des deux paroisses, ainsi que du Père Martin, s’est déroulée dans l’enceinte du monastère Saint-Silouane.

Quatre nouveaux ministres pour deux paroisses

Le diacre Syméon a été ordonné prêtre pour la paroisse nantaise, tandis que les servants Matthieu et Alberto ont été respectivement tonsurés lecteurs pour Nantes et Angers. L’hypodiacre Sergueï complètera prochainement ce cycle d’ordinations en recevant le diaconat le 15 juin prochain, toujours au service de la communauté nantaise.

Ces ordinations s’inscrivent dans une dynamique de croissance des communautés orthodoxes locales. La paroisse d’Angers, établie depuis plusieurs années, et celle de Nantes, plus récente avec son site web lancé en 2024, témoignent d’un renouveau de l’orthodoxie dans l’Ouest de la France.

Une célébration empreinte de tradition

Selon la tradition orthodoxe, l’assemblée a exprimé son approbation par l’acclamation « Axios ! » (« Il est digne ! ») lors de l’ordination presbytérale du Père Syméon. Cette participation active des fidèles illustre le caractère communautaire de ces nominations, où l’ensemble de la paroisse reconnaît la vocation des candidats.

Le choix du monastère Saint-Silouane pour ces célébrations souligne l’importance accordée à ces ordinations, qui marquent une étape significative dans le développement pastoral des deux communautés. Ces nominations renforcent l’encadrement spirituel des fidèles orthodoxes de la région et témoignent de la vitalité de ces paroisses.

L’ordination diaconale prévue en juin viendra compléter ce renouvellement des équipes pastorales, consolidant ainsi l’organisation religieuse orthodoxe dans cette partie de la France.