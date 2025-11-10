Une vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos se déroulera les samedi 22 novembre de 14 h à 18 h et dimanche 23 novembre de 12 h 30 à 15 h 30 dans la salle paroissiale Sainte-Marie de Paris de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, 12 rue Daru, Paris 8ᵉ. Vous y trouverez à la vente les produits du monastère : confitures, miel, jus de pommes, cornichons à la russe, caviar d’aubergines, biscuits, tchotki, icônes collées, bougies moulées, cierges, livres et une petite brocante d’objets divers et variés… Vous pourrez aussi vous restaurer avec quelques spécialités géorgiennes à consommer sur place ou à emporter. Dimanche après la divine liturgie, il y aura du vin chaud. Venez nombreux les rencontrer, les revoir et les soutenir.