Vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos

Catégories À la Une Annonces Être ensemble par
Vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos

Une vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos se déroulera les samedi 22 novembre de 14 h à 18 h et dimanche 23 novembre de 12 h 30 à 15 h 30 dans la salle paroissiale Sainte-Marie de Paris de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, 12 rue Daru, Paris 8ᵉ. Vous y trouverez à la vente les produits du monastère : confitures, miel, jus de pommes, cornichons à la russe, caviar d’aubergines, biscuits, tchotki, icônes collées, bougies moulées, cierges, livres et une petite brocante d’objets divers et variés… Vous pourrez aussi vous restaurer avec quelques spécialités géorgiennes à consommer sur place ou à emporter. Dimanche après la divine liturgie, il y aura du vin chaud. Venez nombreux les rencontrer, les revoir et les soutenir.

Screenshot

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Recension : « Partir ou rester. Le dilemme des Grecs d’Istanbul au lendemain des pogroms de 1955 » d’Anna Théodoridès (Cerf)

Anna Théodoridès, Partir ou rester. Le dilemme des Grecs d’Istanbul au lendemain des pogroms de 1955, éditions du Cerf, 2025, ...

Vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos

Une vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane de l’Athos se déroulera les samedi 22 novembre de 14 ...

28 octobre (ancien calendrier) / 10 novembre (nouveau)

Saint Job, abbé de Potchaev (1651)

10 novembre

Saints Éraste, Olympas, Hérodion, Sosipater, Quartus et Tertius, apôtres des septante (Ier s.) ; saint Oreste, médecin, martyr en Cappadoce ...

Visite pastorale de Mgr Siméon à la paroisse de la Résurrection de Nantes

Ce dimanche 3 novembre 2024, la paroisse orthodoxe de la Résurrection à Nantes a eu la joie d’accueillir Mgr Siméon, ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le Credo de Nicée-Constantinople (I) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 2 novembre avait pour sujet le Credo de ...

Parution du calendrier mural 2026 de l’église de la Dormition à Sainte-Geneviève-des-Bois

Le calendrier mensuel 2026 est disponible au format A3 (29,7 x 42 cm) sur papier 170g couché brillant de haute ...

Bande-annonce du documentaire de France 2 « Saint Justin le Nouveau Philosophe » – dimanche 9 novembre à 9 h 30

Né et décédé le jour de l’Annonciation, l’archimandrite Justin Popović est l’une des figures spirituelles majeures de l’orthodoxie du XXᵉ ...

9 novembre

Saint Nectaire d'Égine, évêque de la Pentapole, thaumaturge (1920)

27 octobre (ancien calendrier)/9 novembre (nouveau)

Saintes Capitoline et Erothéide, martyres en Cappadoce (304) miniature du Ménologe de Basile II de la bibliothèque apostolique vaticane

L’Exarchat du Patriarcat de Moscou en Europe occidentale lance son site d’information

Conformément à la décision du Synode de l’Exarchat patriarcal russe d’Europe occidentale, a été créé le portail d’information officiel de ...

Le métropolite Nestor, exarque d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe, a été relevé de ses fonctions

L’exarque d’Europe occidentale, le métropolite Nestor de Chersonèse et d’Europe occidentale, a été relevé de ses fonctions par décision du ...

Bertrand Vergely : « L’homme trinitaire » – lundi 10 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’homme trinitaire » aura lieu lundi 10 novembre à 18 h 30 dans les locaux de la ...

8 novembre

Synaxe de l’archistratège Michel et des autres Puissances incorporelles : Gabriel, Raphaël, Uriel, Jégudiel (ou Jéhudiel), Salathiel (ou Sealtiel) et ...

26 octobre (ancien calendrier)/8 novembre (nouveau)

Saint Démètre de Thessalonique, grand-martyr, myroblite (vers 306)

Message de soutien du métropolite Isaac d’Allemagne et d’Europe centrale (Patriarcat d’Antioche) au métropolite Arsène de Sviatogorsk

Le 6 novembre 2025, le métropolite Isaac d’Allemagne et d’Europe centrale (Patriarcat d’Antioche) a publié le message de soutien suivant ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.