Le métropolite de Moldavie et de Bucovine Théophane a effectué une visite, du 2 au 6 décembre, au Patriarcat d’Antioche, sur l’invitation du patriarche Jean X. Cet événement a été occasionné par un ensemble de manifestations académiques et spirituelles dédiées à la fête patronale de l’Institut théologie orthodoxe Saint-Jean-Damascène de Balamand, au Liban. La série de manifestations auxquelles a participé Mgr Théophane a débuté par les vêpres de la fête patronale, le samedi 2 décembre. Le dimanche 3 décembre, le métropolite a célébré la divine liturgie au monastère de Balamand. À l’issue de celle-ci, le métropolite a prononcé une homélie. Les jours suivants, celui-ci a participé aux événements liés à la fête patronale de l’Institut théologique de Balamand, où il a donné une conférence sur l’histoire de l’Église orthodoxe roumaine. Il a également assisté à un festival de musique byzantine et à la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants des programmes en ligne, qui a eu lieu le lundi 4 décembre. Le programme des jours suivants comprenait une visite à plusieurs monastères du Mont Liban ainsi qu’à d’autres institutions importantes du Patriarcat d’Antioche, tels que l’hôpital Saint-Georges du Patriarcat d’Antioche à Beyrouth, l’Université du Patriarcat d’Antioche à Balamand et le Collège de l’Annonciation à Beyrouth. Pendant toute sa visite au Liban, le métropolite Théophane a été accompagné par le professeur Viorel Saval, de la Faculté de théologie orthodoxe « „Dumitru Stăniloae” de Iași, ainsi par l’évêque d’Erzurum Qais Sadiq (Patriarcat d’Antioche) et le père Porphyre Georgi, doyen de l’Institut théologique de Balamand.

Source