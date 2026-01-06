Yelena Popovic : « Nous avons tous besoin d’histoires de repentance »

Dans une interview accordée à l’Union des journalistes orthodoxes d’Amérique, la cinéaste orthodoxe Yelena Popovic a évoqué son dernier projet « Moïse le Noir », dont la sortie en salles aux États-Unis est prévue le 30 janvier 2026.

Dans une interview accordée à l’Union des journalistes orthodoxes d’Amérique, la cinéaste orthodoxe Yelena Popovic a évoqué son dernier projet « Moïse le Noir », dont la sortie en salles est prévue le 30 janvier 2026, ainsi que plusieurs projets de films consacrés à des figures de la sainteté orthodoxe.

« Moïse le Noir » : la rédemption d’un gangster de Chicago

Suite de son film « L’homme de Dieu » (2021), qui a été bien accueilli et qui retraçait la vie de saint Nectaire d’Égine, « Moïse le Noir » se déroule à l’époque contemporaine, avec la participation de vedettes telles qu’Omar Epps, Wiz Khalifa, Quavo, et du producteur Curtis « 50 Cent » Jackson.

L’intrigue suit un gangster de Chicago — interprété par Epps — qui est inspiré par l’ancienne histoire de repentance de saint Moïse le Noir. Le saint est incarné par Chukwudi Iwuji, connu pour ses rôles dans « John Wick : Chapitre 2 » et « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ».

Récemment libéré de prison, Malik (Omar Epps), un chef de gang redouté du West Side de Chicago, rentre chez lui, déterminé à venger le meurtre de son ami le plus proche, Sayeed. Son bras droit fidèle, Mike (Corey Hendrix), tente de maintenir la cohésion de leur bande tandis que des membres impétueux comme 2wo 3ree (Wiz Khalifa) et Meechie (Skilla Baby) réclament des représailles. Sa grand-mère, une femme pieuse qui l’a élevé, laisse à Malik une petite icône de saint Moïse le Noir — dont l’histoire commence à le hanter par des visions qu’il ne peut ignorer. Alors que des gangs rivaux — dirigés par un chef impitoyable (Quavo) — et un policier corrompu (Cliff Chamberlain) se rapprochent, et que les rues sont au bord d’une guerre totale, Malik doit affronter un passé qui refuse de le lâcher — et la menace la plus dangereuse de toutes : l’ennemi intérieur.

« J’ai décidé de raconter son histoire — l’histoire d’un gangster d’aujourd’hui — de parcourir sa vie, il rencontre saint Moïse en chemin, il le découvre et réalise qu’il était une personne réelle, et à travers ses yeux, il ne peut plus jamais être le même après cela », a déclaré Mme Popovic. « Il voit beaucoup de parallèles entre lui et saint Moïse et il se repent… Cela montre que la rédemption est réellement possible de nos jours, et cela nous fait également découvrir ce magnifique saint du IVe siècle. »

À partir de là, Mme Popovic a indiqué qu’elle laissera saint Moïse accomplir l’œuvre « qu’il accomplit déjà », car elle a entendu de nombreux récits de ses apparitions à des personnes en prison ou menant des vies destructrices.

« Je devais l’amener aux personnes qu’il peut vraiment aider », a déclaré Mme Popovic.

Un travail de terrain à Chicago

En rencontrant un ancien chef de gang à Chicago pendant l’écriture du scénario, Mme Popovic lui a parlé de saint Moïse le Noir et lui a raconté l’histoire qu’elle voulait porter à l’écran.

« Il est respectueux de demander aux gens : « Que pensez-vous de cette histoire, et aiderait-elle votre communauté ? » En fin de compte, je crois que cette histoire aidera beaucoup de gens dans les quartiers défavorisés où il y a beaucoup de violence et de criminalité », a déclaré Mme Popovic.

Des membres de la communauté qui sont chrétiens, mais pas orthodoxes, ont été heureux de voir l’icône de saint Moïse et de participer à la réalisation du film.

« J’ai fait de mon mieux pour rendre justice à saint Moïse le Noir », a déclaré Mme Popovic, s’adressant à ceux qui s’interrogent sur le cadre contemporain. « Raconter l’histoire au IVe siècle, je n’avais pas l’impression que cela lui rendrait justice. Cela aurait été un de ces films bien intentionnés qui auraient fait un flop, et je ne voulais pas faire cela. »

Plutôt que de faire un film qui ressemble à quelque chose de History Channel ou de Hallmark, Mme Popovic a voulu faire quelque chose de « réel ». Le père Turbo Qualls, qui joue un prêtre dans le film, a lu le scénario et l’a approuvé.

« Je veux le faire parce que c’est réel, sinon personne ne s’y intéressera », se souvient Mme Popovic des paroles du père Turbo au téléphone.

« Nous avons tous besoin d’histoires de repentance, et je pense que saint Moïse est un grand saint », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est très présent et vivant. Qu’il bénisse ce projet. »

Projets futurs : le père Séraphin Rose et le hiéromartyr Jean de Santa Cruz

Au-delà de « L’homme de Dieu », Mme Popovic a révélé qu’elle avait ébauché un scénario provisoire pour un projet sur la vie du père Séraphin Rose.

« Il y a un scénario, mais ce n’est qu’une idée provisoire concernant saint Séraphin Rose », a déclaré Mme Popovic, le désignant explicitement comme un saint. « Je pense que ce serait une histoire fantastique, mais cela demanderait beaucoup de travail. »

Elle a ajouté qu’elle avait recueilli davantage d’informations sur la vie et la vénération du hiéromartyr Jean de Santa Cruz — qu’elle a également qualifié de saint — lors de son séjour en Grèce, en vue d’un éventuel projet sur ce prêtre grec qui fut assassiné en Californie en 1985 et dont le ministère auprès de ceux qui découvraient la foi orthodoxe coïncidait avec celui du père Séraphin Rose dans la même région du pays.

Saint Jean de Shanghai et saint Nicolas Velimirović

Mme Popovic a également mentionné saint Jean de Shanghai et saint Nicolas Velimirović comme deux saints qu’elle aimerait représenter dans un film ou une mini-série.

« Saint Jean de Shanghai a une histoire extraordinaire », a-t-elle déclaré. « J’aime beaucoup saint Jean de Shanghai… Saint Nicolas Velimirović, ce serait quelque chose. Je ne pense pas que ce soit un film, je pense plutôt à une mini-série en raison de sa vie. »

Mme Popovic a ajouté qu’elle ignore si ces projets se concrétiseront, mais qu’elle tenait à en parler. Elle a également précisé qu’elle n’envisage pas nécessairement de réaliser ces films, mais qu’elle aimerait participer au processus d’écriture pour s’assurer que les histoires soient bien racontées.

Une collaboration avec Pavel Loungine

Dans le cadre d’une éventuelle collaboration avec un autre cinéaste orthodoxe, Mme Popovic s’est également entretenue avec Pavel Loungine — réalisateur de « L’Île » — au sujet d’un scénario pour un film qui pourrait avoir une dimension spirituelle. Mme Popovic a indiqué que ce projet potentiel porterait sur la résurrection, et sur le fait que la vraie résurrection n’advient qu’avec Dieu.

« Cela pourrait être légèrement controversé », a-t-elle déclaré. « … Ce monde a tendance à vouloir être Dieu et prendre la place de Dieu, et les gens ont toutes sortes d’idées sur la façon dont nous pourrions nous comporter comme de petits dieux. Ce film sera en quelque sorte un antidote à cela. »

