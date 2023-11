Colloque de l’ito saint-serge : « lire l’Écriture aujourd’hui dans l’esprit des pères », 24-25 novembre 2023

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge vous convie à son colloque annuel qui aura pour thème : « Lire l’Écriture aujourd’hui dans l’esprit des Pères »

le vendredi 24 et le samedi 25 novembre de 9h30 à 17h

En présentiel , 93 rue de Crimée 75019 Paris

Possibilité de suivre à distance (sur Zoom)

(sur Zoom) Sur inscription (50 € colloque complet / 30 € pour une journée : gratuit pour les étudiants de l’ITO Saint-Serge)

À notre époque la question de la relation entre Écriture et Tradition mérite d’être revisitée. En effet, depuis le xixe siècle la science biblique ne cesse de s’enrichir, beaucoup de nouvelles méthodes et approches de lecture de la Bible ayant vu le jour : historico-critique, rhétorique, sémiotique, narrative, sociologique, psychologique, contextuelle, féministe, philosophique, midrashique, etc. En parallèle le renouveau patristique attesté au xxe siècle (notamment du côté orthodoxe) a remis en valeur l’herméneutique patristique.

Nous proposons dans ce contexte de reconsidérer la lecture de l’Écriture Sainte dans l’esprit des Pères de l’Église, avec les nouvelles approches, au niveau de la théologie, de l’expérience spirituelle, des cultures philosophiques d’origine grecque ou syriaque et du midrash. Que ce soit dans la doctrine, dans la pratique ou dans le langage, les Pères sont ancrés dans Ecriture Sainte. Nous voudrions dans ce colloque faire ressortir, en premier lieu, la primauté de l’Écriture dans différents domaines.

La pluralité des approches et des méthodes conduit-elle à la cacophonie ? Peut-on affirmer, sans analyse rigoureuse, que la lecture patristique de la Bible serait périmée ? Quelles sont ses spécificités dans sa diversité ? Peut-on la remettre en valeur et en montrer la modernité ? Telles sont quelques-unes des nombreuses questions dont ce colloque tentera de se saisir en poursuivant les travaux du colloque précédent réuni à l’Institut Saint-Serge en 2013 (cf. vol. 17 des « Cahiers de Biblia Patristica »).

Pour consulter le programme

Pour vous inscrire