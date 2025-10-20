Avec la bénédiction de Son Éminence Jean, métropolite de Doubna, archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, nous vous invitons à un concert de chants liturgiques orthodoxes à l’occasion de la deuxième rencontre internationale des chantres et chefs de chœur.

Le Chœur de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky et celui des participants au congrès se produiront le dimanche 2 novembre 2025 à 14 h 30 à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, 12, rue Daru, Paris VIIIᵉ.

L’entrée est libre. Une quête sera effectuée au profit de la cathédrale.

Venez découvrir la richesse de la tradition chorale orthodoxe et participer à ce moment de spiritualité et de partage musical. Cette rencontre internationale réunit des chantres et chefs de chœur venus de différents horizons pour célébrer ensemble la beauté du chant liturgique byzantin et slave.