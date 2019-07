Suite à la concélébration du métropolite de Langada, Liti et Rentini Jean (Église orthodoxe de Grèce) avec le métropolite Épiphane, ce dernier avait déclaré que l’Église de Grèce reconnaissait de facto la nouvelle Église orthodoxe d’Ukraine. Or, le service de presse du diocèse de Langada, Liti et Rentini a publié le communiqué suivant : « En réponse aux publications dans les medias électroniques à l’occasion du voyage de S.E. le métropolite de Langada, Liti et Rentinis Jean à Kiev, nous communiquons ce qui suit : 1) S.E. le métropolite de Langada, Liti et Rentinis Jean était présent à titre privé aux manifestations en l’honneur de saint Vladimir, dans sa capacité académique de professeur de théologie de l’Université d’Oujgorod, en Ukraine occidentale. 2) Il n’était pas présent en tant que représentant de l’Église de Grèce qui, comme on le sait, n’a pas encore pris de décision synodale relativement à la question de la reconnaissance [de la nouvelle Église ukrainienne, ndt].

