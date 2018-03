Le mardi 13 mars dans le soirée, Séraphin Rehbinder, est décédé, entouré de son épouse, Léna, ses filles, Anne, Hélène et Alexandra, de ses soeurs et frères dont les pères Nicolas et Jacques. Laïc engagé et président de l’OLTR, il a beaucoup ouvré, par sa vie et ses réflexions pour l’édification et l’unité de l’Eglise orthodoxe en Europe occidentale.

Mémoire éternelle !