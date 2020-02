Des hiérarques, clercs et fidèles orthodoxes ont participé à la marche pour la vie à Washington

Pour la 33e année consécutive, les chrétiens orthodoxes ont participé activement à la Marche pour la vie à Washington, formant un groupe au sein de la manifestation. En 1987, le métropolite Germain de l’Église orthodoxe en Amérique (alors évêque de Philadelphie) et l’archiprêtre Jean Kowalczyk avaient participé pour la première fois à la Marche et, depuis lors, la représentation orthodoxe n’a cessé de croître régulièrement. La Marche a lieu chaque année au mois de janvier, qui marque la date anniversaire de l’arrêt de la Cour suprême (Roe c/Wade) qui a légalisé le meurtre de l’enfant dans le sein de sa mère. La journée a commencé le vendredi 24 janvier par la divine Liturgie en la fête de Ste Xénia de Saint-Pétersbourg célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas de Washington par l’évêque de Santa Rosa Daniel (Église orthodoxe en Amérique). Assistaient à l’office plusieurs évêques de cette Église, ainsi que l’évêque Thomas de Charleston (Archidiocèse d’Antioche) et l’évêque Apostolos de Medeia (Archidiocèse grec). La Marche elle-même, avec à sa tête le métropolite Tikhon et les hiérarques de l’Église orthodoxe en Amérique et d’autres juridictions, a rassemblé le clergé, les moines et moniales et les fidèles dans un office d’intercession pour les enfants innocents dont la vie a été enlevée. Dans son allocution, le métropolite Tikhon a déclaré : « Aujourd’hui, nous marchons en solidarité avec beaucoup d’autres, venus de tous les lieux de notre nation, pour montrer à nos dirigeants gouvernementaux notre attachement à la vie, la vie qui commence dès le moment même de la conception. Alors que nous marchons aujourd’hui, nous chantons des louanges à Dieu, notre Dieu qui fait des miracles, Le priant d’accomplir Ses miracles et de disposer le cœur de notre nation au repentir ».

