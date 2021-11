Dimanche 21 novembre sur France 2 Matinée interreligieuse Femme, homme : Liberté, Egalité, Altérité ?

8h30 – 11h : Matinée interreligieuse Les émissions religieuses des Chemins de la foi proposent une matinée exceptionnelle sur la question de la relation homme / femme à travers le regard des religions.

Le rapport entre homme et femme se révèle complexe : est-il signe de l’altérité, de la complémentarité ou de la confusion, de la domination voire de l’effacement de l’un au profit de l’autre Depuis leur origine jusqu’à nos jours, qu’en disent nos religions ? Leurs discours changent-t-il ? Sur le plateau de cette émission, Christian de Cacqueray reçoit Moche Lewin, conseillerdu grand rabbin de France pour la Tradition juive, Julija Naett Vidovic, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge pour la Tradition chrétienne, Carole Latifa Ameer, représentante soufie en France pour la Tradition musulmane et Christophe Fauré, psychiatre et psychologue pour la Tradition bouddhiste.

Au cours de cette matinée, plusieurs reportages et documentaires aborderont cette question à travers différents angles :

Homme/femme, la dernière révolution ? Depuis plus d’un siècle, le féminisme fait l’objet d’un combat qui renverse peu à peu les (dés)équilibres. Comment cette révolution est-elle perçue dans les différentes religions et selon les générations ? Comment les traditions religieuses ont-elles évolué avec notre société contemporaine sur la question du rapport entre homme et femme ? Deux historiennes reviennent sur cette évolution.

Une émission proposée par Chriss Gallot pour Sagesse Bouddhiste, Adel Gastel pour Islam, Steve Suissa pour A l’origine, Thomas Wallut pour Chrétiens orientaux, P. Jivko Panev pour Orthodoxie, Christophe Zimmerlin pour Présence protestante et Thierry Hubert pour Le Jour du Seigneur.