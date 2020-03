Dimanche de l’orthodoxie à Paris

Le dimanche de l’orthodoxie a été célébré avec joie à Paris malgré les inquiétudes suscitées par l’épidémie de coronavirus dans la capitale française. La divine liturgie était présidée par le métropolite Emmanuel de France, accompagné des évêques Irénée de Réghion et Maxime de Mélitène, ainsi que des membres du clergé des paroisses du Patriarcat oecuménique en France.

Lors de la fête, le révérend archiprêtre Alexis Struve, vicaire des paroisses russophones en France, a prononcé l’homélie, tandis que les hymnes ont été chantés en grec et en français.

L’ambassadeur de Grèce et les représentants des ambassades de Chypre et d’Ukraine étaient aussi présents.

