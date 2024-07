L’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie offre à des centaines de jeunes la possibilité de vivre des expériences spirituelles et autres uniques dans les camps d’été qu’elle organise chaque année. Avec la bénédiction de Sa Béatitude l’archevêque Anastase de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie et sous la supervision spirituelle et la direction du métropolite d’Apollonia et de Fier Mgr Nicolas, les camps pour garçons au monastère de la Dormition de la

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.