En Ukraine l’évêque Séraphin a été mobilisé

Catégories À la Une Actualités Europe Persécutions antichrétiennes par
En Ukraine l’évêque Séraphin a été mobilisé

L’évêque de Novovorontsovsk Séraphim (Église orthodoxe ukrainienne) se trouve sur un terrain d’entraînement dans la région de Rivne.Le 2 septembre 2025, des employés des centres territoriaux de conscription ont arrêté le vicaire de l’éparchie de Novokakhovka, l’évêque de Novovorontsovsk Séraphim (Kadoubiansky). Également avec lui fut enlevé l’hiéromoine Gabriel (Kinachtchouk). En ce moment, les représentants du clergé se trouvent déjà sur un terrain d’entraînement dans la région de Rivne. C’est ce

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com!

Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez :

S'abonner Se connecter

Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

L’Église orthodoxe de Finlande s’est opposée à la réduction des subventions étatiques

Le jeudi 28 août, l’Administration ecclésiastique de l’Église orthodoxe de Finlande a adopté une conclusion concernant la proposition du gouvernement ...

Le Patriarche œcuménique à la célébration des dix ans de l’église de la Mère de Dieu de Pisidie à Alanya

Le 2 septembre 2025, Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée est arrivé à l’aéroport de Gazipaşa-Alanya pour participer à la ...

Découvrez l’Orthodoxie : un cycle de conférences gratuit avec l’Archiprêtre Nicolas Rehbinder

L’Église orthodoxe vous invite à approfondir votre connaissance de la foi orthodoxe à travers un cycle de conférences exceptionnel animé ...

Cours d’ordo et de chant liturgique à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky (cycle 2025-2026)

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, pour la sixième année consécutive, un cycle de cours d’ordo ...

En Ukraine l’évêque Séraphin a été mobilisé

L’évêque de Novovorontsovsk Séraphim (Église orthodoxe ukrainienne) se trouve sur un terrain d’entraînement dans la région de Rivne.Le 2 septembre ...

Documentaire exclusif sur France 2 : « Patriarche Bartholomée, une vie, une foi » – 7 septembre à 9h30

Pour la première fois, Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, se confie au public francophone dans un entretien exclusif accordé ...

Le métropolite Tikhon concélèbre avec l’archevêque Stéphane de l’Église orthodoxe macédonienne

Le mardi 2 septembre 2025, Sa Béatitude le métropolite Tikhon a concélébré la divine liturgie primatiale avec Sa Béatitude l’archevêque ...

Discours du métropolite Tikhon à la fin de la concélébration liturgique avec l’archevêque Stéphane de l’Église orthodoxe macédonienne

Votre Béatitude, archevêque Stéphane, C’est ma grande joie de vous accueillir dans mon siège primatial de Washington, D.C., et dans ...

4 septembre

Saint hiéromartyr Babylas, évêque d’Antioche, et avec lui les enfants martyrs : Urbain, Prilidien, et Épolonios, et leur mère Christodoula (251) ; ...

22 août (ancien calendrier) / 4 septembre (nouveau)

Après-Fête de la Dormition de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie ; saints Agathonique, Zotique, Zenon, Théoprèpe, Akindynos, ...

3 septembre

Jour de jeûne Saint Anthime, évêque de Nicomédie, martyr (302) ; sainte Phoebé, diaconesse de l’église de Cenchrée, port oriental ...

21 août (ancien calendrier) / 3 septembre (nouveau)

Jour de jeûne Après-Fête de la Dormition de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie ; Saint Thaddée, apôtre ...

Communiqué du CÉCEF pour le Temps pour la Création 2025

Ce premier septembre s’ouvre le Temps pour la Création. Jusqu’au 4 octobre 2025, dans le monde entier, les chrétiens de ...

Deux athonites roumains canonisés par le Patriarcat de Constantinople

Le Patriarcat de Constantinople a canonisé deux moines roumains qui ont vécu au mont Athos – les anciens Denys (Ignat) ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Célébration de la Création et Nativité de la Mère de Dieu»

Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie« , le père Jean-Claude Gurnade propose une série inédite de dix épisodes, pour entrer ...

Homélie du patriarche Daniel de Bulgarie pour la nouvelle année ecclésiastique

À l’occasion de la nouvelle année ecclésiastique, le 1er septembre, le patriarche Daniel de Bulgarie a célébré la Liturgie, à ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.