Entretien avec ana schiavoni-palanciuc, autour des sources philosophiques des pères grecs

À occasion de la publication du volume Platonism and Christianity in Late Ancient Cosmology. God Soul, Matter qu’Ana Schiavoni-Palanciuc, professeur-chercheur en histoire de la philosophie a coédité avec Johannes Zachhuber, professeur à l’Université d’Oxford, nous avons interviewé Ana Schiavoni-Palanciuc.

Cette vidéo aborde la formation des premières écoles de philosophie d’Alexandrie et d’Athènes, les méthodes exégétiques et commentaristes enseignées, le statut des textes, la pratique religieuse dans le néoplatonisme et la constitution de la théologie comme science. La dernière partie de l’entretien rappelle l’importance de l’étude des sources philosophiques des écrits patristiques pour l’histoire de la philosophie, mais également en théologie.

Platonism and Christianity in Late Ancient Cosmology. God Soul, Matter L’intérêt pour la cosmologie platonicienne, en particulier pour le Timée, et l’attention renouvelée pour les traditions commentaristes aristotéliciennes, influencent profondément la compréhension et l’articulation de certaines questions liées à l’origine du monde et à sa constitution physique à la fin de l’Antiquité. Grâce aux contributions d’un groupe interdisciplinaire d’universitaires, ce volume illustre la grande diversité de ces réflexions. Pour les lecteurs intéressés par la philosophie ancienne, la théologie chrétienne et l’histoire des sciences, ce volume offre un aperçu unique d’une histoire encore trop souvent négligée.