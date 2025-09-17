« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Antoine Bloom »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en France, au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque le métropolite Antoine Bloom. Il fut un pasteur et un orateur hors pair, l’un des grands maîtres spirituels du XXe siècle. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF