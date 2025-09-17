« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Antoine Bloom »

« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Métropolite Antoine Bloom »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en France, au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque le métropolite Antoine Bloom. Il fut un pasteur et un orateur hors pair, l’un des grands maîtres spirituels du XXe siècle. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
