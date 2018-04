Le président ukrainien Petro Porochenko s’est à nouveau exprimé concernant la création d’une Église orthodoxe ukrainienne autocéphale, demandant avec insistance au patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople de soutenir sa création.

Porochenko pense que l'Ukraine est plus proche que jamais de la reconnaissance d'une Église autocéphale canonique. Les présidents ukrainiens précédents, puis Poroshenko, ainsi que les responsables politiques et les membres du clergé schismatique se sont déjà tournés à maintes reprises vers Constantinople afin d’obtenir gain de cause.

Le chef de l'Etat a envoyé une demande officielle au Patriarcat œcuménique, soutenu par les deux organismes schismatiques pourtant concurrents en Ukraine, le "Patriarcat de Kiev" et l'"Église orthodoxe autocéphale ukrainienne". Il a également demandé au parlement ukrainien de soutenir cette requête, bien que la constitution ukrainienne appelle à la séparation de l'Église et de l'État.

La Verkhovna Rada (Conseil suprême/parlement) a voté le 19 avril son soutien à l'appel du président.

"L'Ukraine, en tant qu'État indépendant, a non seulement le droit, mais aussi le devoir de créer cette Église. En tant que Président, j'ai pris la décision de faire appel au Patriarche œcuménique en demandant de fournir un tomos à l'Église autocéphale ukrainienne locale, et je vous demande, chers collègues, de soutenir cet appel et de le faire dès que possible, a déclaré M. Poroshenko lors d'une réunion mardi avec les chefs de groupes du Parlement avant le vote."

Ci-dessous la lettre du président publiée dans les médias ukrainiens :

"Le président de l'Ukraine au patriarche œcuménique Bartholomée sur l'octroi d'un tomos d'autocéphalie pour l'Eglise orthodoxe en Ukraine.

Votre Sainteté !

Le Christ est ressuscité !

J'en appelle à Votre Sainteté, patriarche œcuménique et chef du monde orthodoxe.

En tant que chef d'État de l'Ukraine, représentant ses citoyens, particulièrement ceux qui appartiennent à la communauté orthodoxe ukrainienne, qui, grâce au baptême, reçu de l'Église-mère de Constantinople il y a 1 030 ans, confessent la foi chrétienne orthodoxe, je vous prie d'accorder un tomos d'autocéphalie pour l'Église orthodoxe en Ukraine.

Ce document tant attendu deviendra non seulement une victoire pour l'orthodoxie, mais aussi un acte réel de justice historique, car c'est précisément de Constantinople que la lumière de la foi chrétienne s’est répandue sur notre terre bénie.

Ce document augmentera considérablement l'autorité du patriarche œcuménique parmi les Ukrainiens.

Vous êtes, Sainteté, la seule personne au monde qui a le droit canonique et l'autorité légitime de résoudre cette question.

Notre nation entière se tourne vers vous avec espoir et respect, car il est vraiment de votre pouvoir de nous accorder l'unité, la paix et l'harmonie dont nous avons tant besoin et dont nous avons été privés depuis si longtemps.

Votre bénédiction, ainsi qu'une gramota accordée à notre Église ukrainienne compléterait la confirmation de l'indépendance et de l'autonomie de l'Ukraine dans sa dimension spirituelle.

Encore une fois, comme dans le passé, nous sommes reconnaissants à notre Église-mère et à vous personnellement, Votre Sainteté.

J'espère et je crois que vous, qui êtes un berger sage et juste, ne refuserez pas cette bénédiction et cette bienveillance tant attendue à vos enfants spirituels, les Ukrainiens, fidèles à notre Église-mère.

Et personnellement, je demeure pleinement respectueux de vous-même, fidèle à l'orthodoxie et plein de respect vis-à vis de l'Église-mère.

Petro Poroshenko, président de l'Ukraine".

Lors de sa réunion avec les parlementaires, Poroshenko a également montré les signatures de certains évêques diocésains du "Patriarcat de Kiev" et de l'"Église orthodoxe autocéphale ukrainienne", acceptant et soutenant la création d'une Église ukrainienne unie, disant aux députés qu'il croyait que l'accord de la hiérarchie était une condition préalable nécessaire pour que l'autocéphalie soit accordée à l'Église ukrainienne. Par contre, il n’a produit aucune signature d'évêques de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique (Patriarcat de Moscou) reconnue par l’ensemble du monde orthodoxe.

Suite à cette lettre, les députés de l’opposition du Parlement ukrainien ont envoyé un courrier au patriarche œcuménique Bartholomée, dénonçant le projet du président Petro Porochenko d'interférer dans les affaires de l'Église et de forcer la création d'une seule Église autocéphale en Ukraine.

Dans leur message au patriarche, les députés de l'opposition lui ont demandé de ne pas soutenir l'intervention du président et du parlement dans les affaires ecclésiastiques, exprimant leur crainte que la création d'une seule Église locale ne ferait qu'exacerber les tensions qui secouent de la société ukrainienne. L'opposition estime aussi que l'initiative de Poroshenko de créer une nouvelle Église ukrainienne unie n'est qu'un geste politique en vue de la prochaine campagne présidentielle.

Voici quelques extraits du message adressé à Constantinople par les députés d’opposition :

"Nous sommes indignés par la tentative du gouvernement actuel et du président de l'Ukraine d'intervenir une fois de plus dans les affaires de l'Église et d'usurper le droit de l'Église et de la communauté orthodoxe de décider de leur sort.

La récente initiative des autorités de vouloir créer une seule Église locale à la veille des élections présidentielles n'est pas une préoccupation pour la vie de l'Église, mais une tentative de résoudre leurs problèmes politiques, et une ingérence politique dans la vie de millions de chrétiens orthodoxes en Ukraine, risquant de créer de nouvelles tensions sociales.

Nous nous adressons à vous, Votre Sainteté, vous demandant vos prières et votre bénédiction pour le peuple ukrainien, pour la restauration de son unité spirituelle et sociale, pour que cesse ce conflit fratricide, et pour que se poursuive la mission de maintien de la paix de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique.

Nous croyons que vos prières et vos sages paroles nous fortifieront tous, préserveront une solution canonique, et nous aideront à éviter de nouvelles divisions et de nouveaux malentendus dans la vie sociale."

Le directeur adjoint de l'administration présidentielle de l'Ukraine Rostislav Pavlenko est arrivé aujourd’hui 20 avril en Turquie pour remettre personnellement la demande du président Petro Porochenko de reconnaissance d’une seule Eglise autocéphale en Ukraine au patriarche œcuménique Bartholomée.

S’exprimant sur les possibilités d’obtenir un tomos d'autocéphalie pour une Église ukrainienne locale du patriarche œcuménique, le chef de l'État a dit : "Tout peut arriver, mais je suis absolument convaincu que tout dépend de la volonté de Dieu".

Il a par ailleurs déclaré espérer que le fait que son appel ait été signé par les hiérarques des deux églises schismatiques d'Ukraine lui donnera le droit d'établir une seule Église locale et de réaliser ainsi l'objectif d'être séparé du Patriarcat de Moscou.

