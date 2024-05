Avec la bénédiction du catholicos-patriarche de Géorgie Élie II, l’Église de Géorgie a déclaré le 17 mai « Jour de la sainteté de la famille et du respect des parents ». Depuis plus de dix ans la majeure partie de la population géorgienne commémore cette journée. Cette année, outre le locum tenens du Trône patriarcal et des membres du clergé, le Premier ministre géorgien, M. Irakli Kobakhidze, le président du Parlement,

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.