La fête de la Théophanie à Constantinople

La fête de la Théophanie a été célébrée avec la solennité traditionnelle à Constantinople. À l’issue des matines en la cathédrale patriarcale Saint-Georges au Phanar, le patriarche Bartholomée a célébré la grande bénédiction des eaux, et a présidé ensuite la divine liturgie, assisté du métropolite doyen de Nicée Constantin, et des métropolites Méliton de Philadelphie, Démètre de Sébaste, Chrysostome de Myron, Stéphane de Kallioupolis et Madyta, Elpidophore de Prousse, Athénagoras de Kydonia et Amphiloque d’Adrianoupolis. Assistaient à l’office Ioannis Amanatidis, secrétaire d’État aux Affaires étrangères de Grèce, qui représentait le gouvernement hellénique, Petros Mavroïdis, ambassadeur de Grèce à Ankara, Evanghelos Sekeris, consul général de Grèce à Constantinople, Oleksandr Gama, consul général d’Ukraine à Constantinople, d’autres personnalités officielles et un grand nombre de fidèles de Constantinople, de Grèce et de nombreux autre pays étrangers. À l’issue de la divine liturgie, le patriarche œcuménique, les évêques, les officiels et les fidèles se sont dirigés en procession sur le quai du Phanar. Le patriarche y a célébré la bénédiction des eaux avec la descente de la croix dans la baie de la Corne d’Or.

Source