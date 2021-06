Lancement de la nouvelle version d’Orthodoxie.com

Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer la nouvelle version de notre site Internet. Nous avons gardé les mêmes axes d’une communication orthodoxe basée sur les trois dimensions de la mission apostolique. Le premier axe, kérygmatique, est d’annoncer et d’informer sur ce qu’est l’Église, ce qui se passe dans l’Église, d’une manière objective (vérifier les sources), responsable (avoir conscience que l’information engage aussi l’Église et pas seulement l’informant), et constructive (l’information doit proposer une vision pastorale et doit s’inscrire dans l’histoire du salut, car seule la vérité sauve).

La deuxième dimension de la communication orthodoxe est la dimension « didascalique » : instruire, enseigner à travers les conférences en ligne, des vidéos et podcasts audio, la lecture des vies de saints, la présentation des livres en indiquant des sources orthodoxes en ligne.

La troisième dimension est la mise en relation des personnes, la création de communautés, être ensemble ou tout simplement l’« ecclésialisation ». C’est donner la possibilité d’annoncer des conférences, des concerts, des expositions ou tout autre évènement en ligne ou in situ pour que les orthodoxes et les non-orthodoxes puissent se rencontrer et échanger.

Dans le passé, nous avons organisé des salons du livre orthodoxe, des conférences, des expositions et d’autres évènements.

Si vous souhaitez soutenir nos actions et nos efforts, vous pouvez vous abonner, offrir un abonnement à vos proches, ou bien pour nous aider davantage, faire un don à notre Fonds de dotation. En faisant un don simple , vous bénéficiez à une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) :

Pour les particuliers, 66 % du montant du don est déductible de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable. L’excédent peut être reporté sur les cinq années suivantes.

Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire.

Pour marquer le lancement de la nouvelle version, le site est en accès libre pour quelques jours !