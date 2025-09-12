L’archevêque Elpidophore publie une déclaration sur le meurtre de Charlie Kirk New York

Catégories À la Une Actualités Amérique du Nord par
L’archevêque Elpidophore publie une déclaration sur le meurtre de Charlie Kirk New York

L’archevêque Elpidophore de l’archidiocèse grec orthodoxe d’Amérique du Patriarcat de Constantinople a publié une déclaration sur l’assassinat du militant politique conservateur et personnalité médiatique Charlie Kirk. Kirk, fondateur de la plateforme de plaidoyer politique Turning Point USA, a été mortellement blessé par balle mardi alors qu’il s’exprimait lors d’un événement Turning Point à l’université Utah Valley. Dans sa déclaration, Mgr Elpidophore exprime sa profonde sympathie à la famille Kirk tout

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com!

Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez :

S'abonner Se connecter

Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Le patriarche œcuménique Bartholomée en visite officielle en Lettonie

Le patriarche œcuménique Bartholomée effectue actuellement une visite officielle en Lettonie, marquée par des rencontres de haut niveau avec les ...

Conférence exceptionnelle : « Le séjour égyptien de la Sainte Famille : des traditions mouvantes et émouvantes »

La conférence, donnée par l’historien et le coptologue Professeur Christian CANNUYER, explorera les récits et traditions entourant le passage de ...

Le patriarche d’Alexandrie à Madagascar pour une visite pastorale

Le pape et patriarche Théodoros II d’Alexandrie et de toute l’Afrique est arrivé mercredi 10 septembre 2025 dans la capitale ...

L’archevêque Elpidophore publie une déclaration sur le meurtre de Charlie Kirk New York

L’archevêque Elpidophore de l’archidiocèse grec orthodoxe d’Amérique du Patriarcat de Constantinople a publié une déclaration sur l’assassinat du militant politique ...

30 août (ancien calendrier) / 12 septembre (nouveau)

Jour de jeûne Après-fête de la décollation de saint Jean Baptiste ; Saints Alexandre (340), Jean (595) et Paul le ...

12 septembre

Jour de jeûne Clôture de la fête de la Nativité de la Très sainte Mère de Dieu ; saint Autonome, ...

Plus de 600 personnes inscrites au dernier programme « Découvrir l’orthodoxie » de l’archidiocèse de Thyatire

L’archidiocèse de Thyatire et de Grande-Bretagne du Patriarcat de Constantinople a lancé mardi soir son neuvième programme « Découvrir l’orthodoxie ...

Intronisation de la première higoumène du saint monastère de la Dormition à Uchon en France

Le samedi 6 septembre 2025, a eu lieu l’intronisation de l’higoumène Ionia au saint monastère de la Dormition de la ...

11 septembre

Après-fête de la Nativité de la Très-Sainte Mère de Dieu ; sainte Théodora d’Alexandrie (474-491) ; saint Marcel, martyr, premier apôtre connu ...

29 août (ancien calendrier) / 11 septembre (nouveau)

Jour de jeûne strict DÉCOLLATION DU SAINT PRÉCURSEUR, PROPHÈTE ET BAPTISTE JEAN. Saint Euthyme de Pérouse (IVème s.) ; saint ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Le juste vivra par la foi»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui un livre de témoignage (Éditions des Syrtes, 2025, 154 pages, 16 euros), autour ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Pensées sur le bien et le mal »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 7 septembre avait pour thème « Pensées sur le ...

Rencontre du patriarche Cyrille avec les membres de la Commission de dialogue entre l’Église orthodoxe russe et l’Église copte

Le 9 septembre 2025, dans la résidence patriarcale et synodale du monastère Danilov à Moscou, a eu lieu une rencontre ...

La proclamation locale de la canonisation de saint Sofian d’Antim aura lieu le 16 septembre

La proclamation locale de la canonisation de saint Sofian d’Antim aura lieu le 16 septembre au monastère Antim de la ...

Le diocèse d’Irlande et d’Islande a acquis sa propre cathédrale épiscopale

Le diocèse orthodoxe roumain d’Irlande et d’Islande (Métropole roumaine en Europe occidentale et méridionale) a récemment acquis sa propre cathédrale ...

10 septembre

Jour de jeûne Après-fête de la Nativité de la Très-Sainte Mère de Dieu ; saintes Ménodore, Métrodore et Nymphodore, sœurs, martyres ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.