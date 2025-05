Le Bulletin de la Crypte, nouvelle série n°15

« Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront prophètes » (Actes 2, 17) »

Découvrez la nouvelle édition du Bulletin de la Crypte, printemps-été 2025, un numéro exceptionnel de 102 pages entièrement en couleurs. Ce volume est spécialement consacré au temps pascal et à la descente du Saint-Esprit

Comme les bulletins précédents, le n°15 comprend ses rubriques habituelles :« Du côté du monastère Saint-Silouane » ; « Paroles de pères spirituels » « Unité » ; « Homélies » ; « Coin des chérubins pour les enfants » (et dans ce numéro, une paroissienne raconte ses souvenirs d’enfant à Pâques en Géorgie) ; « témoignages de paroissiens et d’amis » ; « Iconographie » « Histoire et nouvelles de l’Archevêché » etc. etc.

Bien au-delà de la Crypte, le Bulletin s’adresse aux orthodoxes francophones et aux personnes intéressées par l’Orthodoxie et en quête de sens.

Le comité de rédaction espère que la lecture de ce nouveau bulletin plaira car notre lien en Christ à tous est bien vivant. Il vous offre deux articles en libre accès :

– « Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé : ils vous ont annoncé la parole de Dieu ; Considérez comment leur vie s’est terminée et imitez leur Foi. » (He 13, 7) : éditorial hommage à deux grandes figures de la Crypte.

– « La sonnerie des cloches à la cathédrale »

Des articles des numéros précédents sont mis régulièrement en libre accès sur le site de la Crypte (« L’archimandrite André Scrima et le Carmel », « Les cieux ouverts » « Notre vie orthodoxe en Chine », « Parfums et spiritualité » « Le manteau de pourpre » « Le métropolite Vladimir » « Rencontre avec mère Thaïs » « le Psautier doit-il être censuré ? » etc.) :

Vous pouvez vous abonner à la version électronique (toute en couleurs) via le site de la paroisse

Abonnement par envoi électronique ( 5 numéros ) : tous pays 25 €

Adresser les demandes d’abonnement version papier et toute la correspondance concernant le Bulletin à « Bulletin de la Crypte », 12 rue Daru 75008 Paris (France) ou via le site internet.