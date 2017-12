Le diocèse de Kiev de l’Église orthodoxe d’Ukraine publie ses statistiques

À la fin de la présente année, le diocèse de Kiev de l’Église orthodoxe d’Ukraine avait 396 paroisses, 777 membres du clergé et plus de 1000 moines et moniales, selon le rapport du métropolite de Kiev Onuphre à l’assemblée diocésaine, qui s’est réunie le 25 décembre. Le primat a mentionné que, par rapport aux chiffres de la fin d’année 2016, le clergé comptait 19 membres de plus, les moines et moniales, 45, tandis que deux nouvelles paroisses avaient été fondées. Le diocèse couvre 7 régions de la province de Kiev, avec 18 évêques vicaires, dont 5 sont à la tête d’un vicariat, 33 doyennés, 15 à Kiev même et 18 dans la province, 12 départements diocésains et deux commissions. Des 396 paroisses, 163 sont situées à Kiev et 233 dans tout le reste de la province. Le diocèse dispose de 23 monastères, 13 masculins (y compris la laure des Grottes de Kiev) et 10 féminins. En outre, il y a aussi 9 monastères stavropégiaques, lesquels dépendent directement du métropolite Onuphre (dont la Laure de la Dormition à Potchaïev, et 3 autres monastères masculins et 5 féminins). Le nombre total des moines et moniales s’élève à 1035 (455 dans des monastères masculins et 580 dans des couvents féminins), soit 45 de plus par rapport à 2016. En tout, le diocèse dispose de 777 membres du clergé, 524 à Kiev (443 prêtres et 81 diacres), et 253 dans le reste de la province (229 prêtres et 24 diacres). Le nombre total des clercs diocésains a été augmenté de 19 en 2017. Au cours de l’année, 24 ordinations sacerdotales et 20 diaconales ont été célébrées par le métropolite Onuphre et les évêques vicaires de Kiev. Au début de 2017, le ministère ukrainien de la culture a rapporté que l’Église orthodoxe d’Ukraine disposait au total de 12.653 paroisses sur le territoire de l’Ukraine, 4.807 moines et moniales dans 208 monastères, 4.788 étudiants dans 19 séminaires, 3.986 écoles du dimanche et 135 médias.

