Le métropolite de Transylvanie Laurent : « Préparons-nous dans le jeûne et la prière à défendre la famille, la cellule de base de la société ! »

En vue du referendum qui aura lieu les 6 et 7 octobre 2018 en Roumanie, au sujet de la définition, dans la constitution, du mariage comme étant celui d’un homme et d’une femme, le métropolite de Transylvanie Laurent a adressé le message suivant aux fidèles de son diocèse :

« Bien-aimés fidèles,

Il y a trois ans, en automne 2015, des personnes de bonne foi, groupées dans le cadre d’une initiative civique intitulée « Coalition pour la famille » on commencé une démarche particulièrement importante pour la protection de l’avenir de la famille chrétienne traditionnelle, demandant la révision de la Constitution roumaine par la redéfinition de la famille. La Constitution actuelle dispose dans son article 48, alinéa 1 que « la famille est fondée sur le mariage librement consenti entre les époux, sur l’égalité de ceux-ci et sur le droit et le devoir des parents d’assurer l’éducation et l’instruction des enfants ». Le terme « époux » est très général et ne définit ni le nombre, ni l’identité des époux, donc sujet à interprétation, et doit être remplacé par « un homme et une femme ». En tant que loi fondamentale du pays, la Constitution ne peut être révisée que par une large consultation populaire, au moyen d’un referendum, contrairement aux lois organiques, comme le Code de la famille qui, bien que contenant une définition correcte de la famille, peut être changé très facilement par le parlement. Le referendum est le mode d’expression le plus démocratique d’un peuple libre et aussi son expression nationale souveraine. Trois millions de Roumains se sont joints à nous et ont donné leurs signatures pour soutenir cette démarche de protection de la famille traditionnelle, formée, comme Dieu l’a béni, d’un homme et d’une femme, en disant : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez » (Gen. I, 27-28). Nous sommes arrivés ici au moment auquel il est nécessaire de reconfirmer la normalité et le caractère naturel de la famille. Après trois années de malentendus et de tergiversations, le Sénat roumain a approuvé l’organisation de ce referendum les 6 et 7 octobre de cette année. Ainsi, la semaine prochaine, samedi et dimanche, nous attend le plus grand examen : celui de la foi et de la conscience nationale, comme un peuple uni et libre, appelé à donner un témoignage concret pour ses valeurs morales, pour la défense de la sainteté de la famille traditionnelle, pour la protection d’une éducation saine et l’avenir de ses enfants. Nous constatons avec regret, en cette période, le caractère massif, soutenu et virulent d’une campagne de dénigrement, de discrédit et de manipulation de ce referendum lié à la famille chrétienne, qui se déroule sur les réseaux sociaux et dans les medias. Nous comprenons donc, chers fidèles, à quel point est grand l’enjeu de ce referendum pour tous ceux qui sont nés et ont été élevés dans la famille, et à quel point est acharnée et agressive la stratégie de ceux qui s’opposent à cet acte démocratique par la manipulation et l’intoxication des gens par toutes sortes d’invectives pour les tromper. Rappelons-nous que le referendum n’a pas été demandé ni revendiqué par aucun parti politique ! Nous espérons toutefois qu’il sera soutenu par tous ceux qui sont nés, ont été élevés et appartiennent à une famille chrétienne, indifféremment de leurs options politiques. Le referendum est le nôtre, celui de tous les Roumains qui voteront ensemble en l’année du centenaire [de la création de la Roumanie moderne, ndt], pour la défense de la famille et des âmes pures de nos enfants, face à une idéologie fausse et obscure, qui veut tous nous rééduquer et nous enseigner que la nature et ce qui est naturel ne sont que l’expression d’un soi-disant « préjugé », et non le fondement de notre vie en tant qu’être humains libres et dignes, créés par Dieu, aptes à la beauté et à l’amour, la foi et la moralité, appelés à la ressemblance de Dieu. Les adversaires de la famille chrétienne cherchent à nous tromper en semant beaucoup de suspicion sur la question qui sera inscrite sur les bulletins de vote. Il nous sera demandé si nous sommes d’accord avec la loi de révision de la Constitution roumaine sous la forme adoptée par le parlement. Cette question n’est pas trompeuse, mais est standard en ce sens que la loi de révision a déjà été adoptée, précisant clairement dans le Journal Officiel que la « famille est fondée sur le mariage librement consenti d’un homme et d’une femme », mais cette loi n’entrera en vigueur que si elle est confirmée par ce referendum. Ainsi, il ne sera voté et exclusivement que pour la définition de la famille, rien d’autre n’est caché ! Par ce referendum que nous soutenons, nous ne discriminons personne, nous ne condamnons, ni ne jugeons les options ou les actes de l’autre ! Nous défendons positivement, par le vote, les seules valeurs morales de la vie et de l’âme du peuple roumain, pour lesquelles nos aïeux ont payé des sacrifices spirituels et matériels énormes. La multitude des héros roumains connus et inconnus, par le sacrifice desquels s’est édifiée la Roumanie d’aujourd’hui, notre liberté et dignité nationales, doivent rester la conscience vivante de notre nation. Ils ont défendu non seulement l’intégrité territoriale du pays, mais aussi l’intégrité spirituelle et les valeurs morales du peuple roumain, qui a traversé les ténèbres de son histoire troublée à la lumière de la foi et d’une bonne vie chrétienne. Le souvenir de nos valeureux ancêtres et des héros et martyrs de la nation nous obligent, en cette année du centenaire, à ne pas oublier le prix élevé de leurs sacrifices pour le don de la vie, la foi et notre unité et, ainsi, à nous responsabiliser et nous sacrifier pour la défense de la sainteté de la famille chrétienne par la manifestation de notre unité, en participant tous au referendum des 6 et 7 octobre. Le témoignage donné par le referendum est un véritable recensement pour tous les fils de notre Église, en voyant ainsi combien le Christ a de défenseurs ! Nous nous réjouissons que toutes les autres confessions chrétiennes, ainsi que des hommes de culture et de sciences, avant tout l’Académie Roumaine, le plus haut forum de science, de culture et d’éducation de Roumanie, qui a rejeté avec le maximum de fermeté, il y a environ deux mois, « des prétentions pédagogiques soi-disant modernistes » émanant des cercles des ONG étrangères L’Académie a sollicité du Ministère de l’éducation nationale que soient préservés les principes d’éduction centrés sur les spécificités nationales roumaines, qui développent l’enfant dans l’esprit de la famille traditionnelle, comme un noyau de la vie sociale, culturelle, morale des Roumains avec des implications chrétiennes millénaires. Au-delà de tous nos efforts humains, d’éveil et de responsabilisation des consciences des fidèles, nous plaçons notre grand espoir, en premier lieu, dans la miséricorde infinie du Dieu très bon et dans la protection pleine d’amour de la Mère de Dieu pour notre peuple. Nous sommes conscients que nous traversons encore une période de lutte spirituelle contre les esprits des ténèbres, qui mènent une lutte incessante contre l’Église du Christ. Nous savons que derrière la réalité visible en existe une autre, non visible, une lutte continuelle du mal contre nous. Aussi, comme l’a toujours fait l’Église dans les moments les plus difficiles de l’histoire, recourons à la prière et à la prière, les armes victorieuses que le Christ Lui-même a utilisées et nous a données pour sortir vainqueurs de toutes les épreuves de notre vie. C’est donc avec humilité que nous nous adressons à vous et à tous les fils de l’Église de nos ancêtres qui, pour différentes raisons, ne sont pas avec nous, cet appel à passer la semaine précédant ce grand examen dans le jeûne et la prière, pour la protection de la famille chrétienne et de l’avenir de nos enfants. Nous appelons à l’aide la Mère de Dieu, dont nous célébrons la fête de la Protection le 1er octobre, pour protéger la famille et les enfants, afin qu’Elle nous assiste de sa grande miséricorde. Nous demandons à tous nos pères serviteurs de l’Autel dans toutes les églises de l’archevêché de Sibiu de célébrer la sainte Liturgie chaque jour de cette semaine, ainsi que, le soir, le Canon d’intercession à la Mère du Seigneur, convaincus que toutes nos œuvres ne réussiront que par la bénédiction et l’aide du Très miséricordieux Seigneur et par l’intercession de Sa Très pure Mère. Que Dieu bénisse, la foi, l’amour et le zèle de tous dans l’accomplissement de l’œuvre du salut de notre sainte Église et qu’Il protège tout notre peuple roumain partout dans le monde ! † LAURENT, archevêque de Sibiu et métropolite de Transylvanie

Source