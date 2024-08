Le monastère Saint-Éphrem, à Nea Makri, dans la banlieue d’Athènes, s’est trouvé lundi dernier dans le tourbillon de l’énorme incendie qui a frappé le nord-est de l’Attique, et a finalement été sauvé des flammes à la dernière minute, alors que l’incendie était tout proche du monastère. Les forces aériennes et terrestres des pompiers se sont précipitées sur place et, après une énorme bataille, ont réussi à contenir l’incendie qui menaçait

