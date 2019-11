La reconnaissance de l’autocéphalie ukrainienne par le Patriarcat d’Alexandrie a été accueillie avec satisfaction au Phanar. Tard dans l’après-midi du vendredi 8 novembre, le patriarche œcuménique Bartholomée a téléphoné au pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II, qui se trouve au Caire. En présence de plusieurs hiérarques du Patriarcat d’Alexandrie et de l’ambassadeur de Grèce en Égypte, Nikos Garilidis, le patriarche Théodore II a fait la déclaration suivante : « Une famille orthodoxe [i.e. la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, ndt] a été ajoutée à cette grande famille qui s’appelle l’Orthodoxie. Avant que nous venions, mes enfants [pour les Vêpres patriarcales], le patriarche œcuménique m’a téléphoné sa grande reconnaissance envers l’Église de Saint Marc, car nous avons sommes parvenus, par beaucoup de prière, de prudence et de circonspection à ce grand événement ecclésiastique [i.e. la reconnaissance de l’autocéphalie ukrainienne] Notre patrie se réjouit, Monsieur l’Ambassadeur, l’Église enregistre, les hommes obtiennent ce à quoi ils aspirent et Dieu bénit depuis les cieux ». Notre patrie se réjouit, Monsieur l’Ambassadeur, l’Église enregistre, les hommes obtiennent ce à quoi ils aspirent et Dieu bénit depuis les cieux ».

