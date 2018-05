Dans une interview au journal grec d’Australie « Kosmos », le patriarche œcuménique Bartholomée a exprimé son optimisme au sujet de la réouverture de l’Institut de théologie de Halki : « Je pense que pour Halki, nous sommes sur la bonne route. Naturellement, il n’aurait jamais fallu qu’il soit fermé. Pendant presque 130 ans de son fonctionnement, il a donné à l’Église et à la société des cadres instruits, des diplômés avisés, qui ont servi à la fois l’Église orthodoxe, particulièrement le Patriarcat œcuménique, et aussi la société et l’humanité par un esprit large, celui-ci même qui caractérise toujours le Patriarcat œcuménique. Sa fermeture par l’État turc était une injustice flagrante à notre égard. Presque 50 ans se sont écoulés, 47 si l’on veut être précis, pendant lesquels nos efforts en vue de la réouverture de l’Institut ont été infructueux. Cependant, dernièrement, nous sommes devenus très optimistes quant à la réouverture imminente de notre Institut, ce dont on m’a assuré à Ankara il y a quelques jours, alors que j’ai rendu visite au Président, en présence du ministre des Affaires étrangères. Donc, espérons que vous reviendrez bientôt d’Australie avec au moins une petite délégation, étant donné que l’archevêque d’Australie est lui-aussi diplômé de Halki, afin de fêter tous ensemble le grand événement de sa réouverture. J’espère que cela se produira avant la prochaine année scolaire. J’espère que nous commencerons la nouvelle année 2018-2019 avant septembre, avec des professeurs, des étudiants, qui donneront à nouveau vie et souffle à ce magnifique bâtiment qui reste aujourd’hui délaissé, sa riche bibliothèque n’a pas de lecteurs et de chercheurs ».

Source : Amen