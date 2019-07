Le 9 juillet, à l’église Saint-Vladimir, au skite Saint-Vladimir du monastère de Valaam, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a présidé une réunion ordinaire du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe.

Ouvrant la séance, le primat de l’Église orthodoxe russe s’est adressé aux membres du Saint-Synode :

«Éminences et Excellences, chers frères !

J’ai le plaisir de vous accueillir dans ce monastère de la Transfiguration du Sauveur de Valaam. Valaam est un lieu saint, où s’illustrèrent des générations de moines. C’est notre Athos russe, seulement, à la différence de l’Athos au climat chaud, il est baigné par les eaux glacées du lac de Ladoga. Cela crée des conditions particulières, propres à la vie ascétique, et, en venant à Valaam, nous voyons comment la force de l’esprit humain, privfé de toute force physique, politique, économique a pu accomplir un véritable miracle. Quelques ascètes ont fondé ce saint monastère, dont l’histoire a été difficile. Grâce aux efforts de ces hommes, poussés par leur foi profonde et leur fidélité au Seigneur, de majestueuses églises ont été bâties, et Valaam peut, à bon droit, être appelé l’Athos septentrional.

Je suis sûr que les pèlerins seront toujours plus nombreux en ce saint lieu, car on ne peut rester indifférent à ce qu’on voit, à ce qu’on entend, à ce qu’on sent, à la force de l’ascèse pratiquée ici durant des siècles. J’estime qu’il est tout à fait juste que le plus haut organe de fonctionnement de l’Église, le Saint-Synode, soit venu siéger ici. Bienvenue à tous. »

Sont membres permanents du Saint-Synode : le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine ; le métropolite Juvénal de Kroutitsy et de Kolomna ; le métropolite Vladimir de Kichinev et de toute la Moldavie ; le métropolite Alexandre d’Astana et du Kazakhstan, chef de la région métropolitaine en République du Kazakhstan ; le métropolite Vincent de Tachkent et d’Ouzbékistan, chef de la région métropolitaine d’Asie Centrale ; le métropolite Barsanuphe de Saint-Pétersbourg et de Ladoga ; le métropolite Paul de Minsk et de Zaslavl, exarque patriarcal de toute la Biélorussie ; le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou ; le métropolite Sabas de Tver et de Kachine, chancelier du Patriarcat de Moscou.

Participent à la session d’été (mars-août) : le métropolite Antoine de Chersonèse et d’Europe occidentale ; l’archevêque Séraphin de Kaliningrad et de la Baltique ; l’archevêque Roman de Yakoutie ; l’évêque Léonide de Tourov et de Mazyr ; l’évêque Germain de Sotchi et de Touapsé.

Source