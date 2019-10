Samedi 19 octobre, le patriarche était à Thessalonique pour concélébrer dans l’église de la Très Sainte Mère de Dieu Achiropoïète avec l’Archevêque Jérôme d’Athènes, primat de Grèce, et deux autres hiérarques de l’Église de Grèce, le métropolite Chrysostome de Messénie[1] et l’évêque auxiliaire Philothée d’Oréï, secrétaire du Saint Synode. Le patriarche commémora le métropolite Épiphane de Kiev. Concélébraient aussi avec lui cinq métropolites de la Grèce du Nord (Patriarcat œcuménique)[2] et trois hiérarques du Phanar[3]. Le métropolite Anthime de Thessalonique (Patriarcat œcuménique), présent dans le chœur, prit la parole à l’issue de la cérémonie.

Le patriarche s’est ensuite rendu à Ouranopolis pour prendre le bateau. Le soir, il fut accueilli au port du monastère de Xénophontos et il célébra le lendemain la divine liturgie dominicale à l’occasion des 200 ans du catholicon (église principale) de ce monastère dédié à saint Georges le Tropéophore.

Dans l’après-midi, il devait attendu à Karyès, la capitale de l’Athos. Un office d’action de grâces a éte célébré dans le Protaton, l’église cathédrale de la république monastique où préside l’icône de la Mère de Dieu « Axion estin ». Le patriarche devait ensuite être reçu par la Sainte Communauté, l’Assemblée délibérative des vingt monastères athonites et par la Sainte Épistasie, le conseil exécutif.

À Karyès, le patriarche a visité aussi la représentation (konaki) du monastère d’Esphigménou et, non loin de là, la skite Saint-Pantéleimon du monastère de Koutloumoussiou.

Le lundi 21 octobre, il se rendra au Grand monastère de Vatopédi, pour la première fois depuis qu’il est patriarche. Sa précédente visite remonte à trente ans. Dans la soirée, de retour à Karyès, il visitera la skite de Saint-André (Saraï), un grand cénobion qui dépend de Vatopédi, puis l’école de l’Athoniade où il prendra la parole devant les élèves.

Le mardi 22 octobre, il sera au monastère du Pantocrator et à la skite du prophète Élie, un grand cénobion qui dépend de ce monastère. En fin d’après-midi, il prendra le bateau à Daphni et regagnera Constantinople. En trois jours, il aura visité Karyès, quatre monastères et trois skites importantes.

Source : orthodoxianewsagency.gr



[1] Il semble que, contrairement à ce qui avait été d’abord annoncé sur orthodoxia news agency, le métropolite de Phthiotide (Lamia) n’a pas concélébré.

[2] Les métropolites de Drama, Kassandrie, Kavala, Langada et Néa Makri-Kalamaria.

[3] Les métropolites sans métropole (in partibus) de Laodicée, Adrianoupolis et Bryoules.