Le président Poutine a rencontré l’archevêque d’Alaska de l’Église orthodoxe en Amérique

Après sa rencontre avec le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine a rencontré Son Éminence Alexis, archevêque de Sitka et de l’Alaska (l’Église orthodoxe en Amérique) au cimetière militaire de la base Elmendorf-Richardson, où son inhumés plusieurs pilotes russes, décédés lors d’accidents de transfert d’avions américains en Sibérie en 1942-1945. Le président russe a transmis les salutations cordiales de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de toute la Russie et a offert à l’évêque une icône de saint Germain d’Alaska,

