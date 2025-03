L’Église orthodoxe autocéphale polonaise canonise des martyrs de Katyn

Le 18 mars 2025 à Varsovie, sous la présidence de Son Éminence le très béni Sawa, métropolite orthodoxe de Varsovie et de toute la Pologne, s’est tenue la session de printemps du Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe autocéphale polonaise, à laquelle ont participé tous les évêques.

Les délibérations du Saint-Synode ont porté sur des questions externes et internes.

Un événement très important et particulier dans la vie de l’Église orthodoxe autocéphale polonaise est l’annonce de nouveaux saints du massacre de Katyn[1]. La résolution suivante a été adoptée :

« Résolution du Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale polonaise concernant la canonisation des martyrs de Katyn

L’Église de notre Seigneur Jésus-Christ, fondée par Lui, a toujours été éprouvée et persécutée tout au long de son histoire. Cependant, elle a toujours été fortifiée par le martyre de ses fidèles disciples du Christ. Chaque goutte de sang versée par les martyrs donne naissance à une nouvelle vie ecclésiale.

L’Église orthodoxe en Pologne a traversé ces épreuves tout au long de son histoire. C’est pourquoi notre génération s’incline avec révérence devant leur martyre et proclame leur sainteté. Dans l’histoire, nous avons déjà accompli de nombreux actes en ce sens : il s’agit des martyrs du temps de l’Union de Brest, des deux guerres mondiales et des différentes déportations des fidèles de notre Église.

Aujourd’hui, alors que nous célébrons le centenaire de l’autocéphalie ecclésiale, en commémorant le 1700ᵉ anniversaire du premier Concile œcuménique de Nicée en 325, ainsi que le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en nous appuyant sur la Sainte Tradition, après avoir étudié les documents relatifs à la vie et au martyre de nos Frères et Sœurs tombés à Katyń et en d’autres lieux de souffrance et de déportation :

Le Saint Synode des Évêques de l’Église Orthodoxe Autocéphale de Pologne, au nom de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, inscrit parmi les saints et les intègre au dyptique des Saints de l’Église Orthodoxe Autocéphale de Pologne :

– Le père protopresbytre, colonel Szymon Fedorenko,

– Le père protopresbytre, major Wiktor Romanowski,

– Le père protopresbytre, major Włodzimierz Ochab,

– Ainsi que tous les clercs et laïcs, connus et inconnus, dont seul Dieu Tout-Puissant connaît les noms.

Les cérémonies de canonisation des Martyrs de Katyń auront lieu le 17 septembre 2025, et cette date sera instituée comme jour de leur commémoration liturgique.

Leur mémoire sera également honorée lors d’autres dates liées à leur vie (par exemple, le jour de leur saint patron), cette décision revenant à l’évêque diocésain.

La promulgation du tropaire en leur honneur est approuvée.

L’icône de ces saints martyrs est approuvée.

Les Églises locales seront informées de la canonisation des Saints Martyrs de Katyń.

Saints Martyrs de Katyń, priez pour nous ! »

[1] Le massacre de Katyn désigne l’exécution massive d’environ 22 000 officiers, intellectuels et fonctionnaires polonais par le NKVD soviétique au printemps 1940, sur ordre de Staline et du Politburo. Les exécutions ont eu lieu dans la forêt de Katyn près de Smolensk, mais aussi dans d’autres sites comme Kharkiv et Kalinine (Tver). Pendant près de 50 ans, l’URSS a nié sa responsabilité, attribuant le massacre aux nazis. Ce n’est qu’en 1990 que le gouvernement soviétique a officiellement reconnu la responsabilité du NKVD. Ce crime demeure un douloureux symbole des relations polono-russes et une blessure mémorielle profonde pour la Pologne, qui a perdu une part significative de son élite militaire et intellectuelle lors de ces exécutions.