L’Église orthodoxe de Moldavie a publié la circulaire suivante au sujet de la commémoration des victimes des déportations staliniennes dans ses diocèses : « À l’attention des membres du clergé et des fidèles : Ayant en vue l’importance particulière de la commémoration des victimes des déportations staliniennes, bénédiction est donnée pour que dans toutes les saintes églises situées sur le territoire de l’Église orthodoxe de Moldavie, on sonne les cloches le 6 juillet 2018 entre 10h et 10h10 et que l’on célèbre un office de requiem pour ceux qui sont décédés des suites des déportations staliniennes, mais aussi pour tous ceux qui ont perdu la vie dans les prisons communistes. Par décision du gouvernement de la République de Moldavie, les victimes des déportations stalinistes seront commémorées ce 6 juillet, et ce jour a été déclaré jour de deuil national. Dans toutes les localités du pays, les drapeaux seront mis en berne, tandis qu’à 10h sera observée une minute de silence. À présent, environ 8000 anciens déportés vivent encore en République de Moldavie ». Selon Valentina Sturza, présidente de l’Association des anciens déportés de prisonniers politiques, le nombre de déportés de Moldavie dépasse le chiffre de 94'700. Il y eut trois vagues de déportations staliniennes : juin 1941, juillet 1949 et avril 1951.

