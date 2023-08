La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

L’Église orthodoxe polonaise honore l’anniversaire du début de l’insurrection de Varsovie. L’Église orthodoxe polonaise célébrera le 79e anniversaire du début de l’insurrection de Varsovie, le plus grand soulèvement armé d’Europe contre l’Allemagne nazie. Avec la bénédiction de Sa Béatitude le métropolite Savva de Varsovie et de toute la Pologne, une Divine Liturgie sera célébrée le 1er août 2023 dans toutes les paroisses de la capitale et dans la chapelle de