Les cinq dernières vidéos de la chaîne YouTube d’Orthodoxie.com

Après les dix vidéos les plus regardées de la chaîne YouTube d'Orthodoxie.com, voici les cinq dernières vidéos mises en ligne, en partant de la plus récente.

Lire « À la découverte des reliques des saints orthodoxes de France – Une aventure chrétienne ».

France 2 « Le rite de l’entrée dans l’Église ».

Message de Pâques de Mgr Dimitrios, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

Bande-annonce ‘Orthodoxie’ France 2 « Mystère de l’entrée dans l’Église ».

Grand entretien avec Laurence Varaut sur sainte Marie de Paris (Mère Marie Skobtsov, 1891-1945).