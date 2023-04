Lettre de soutien du patriarche de serbie porphyre au métropolite de kiev onuphre, primat de l’Église orthodoxe ukrainienne

Le patriarche de Serbie Porphyre, en date du 23 mars 2023, a envoyé la lettre de soutien suivante au métropolite de Kiev Onuphre :

« Votre Béatitude,

Bien-aimé Frère et Concélébrant en Christ,

Je prie Dieu pour Votre Béatitude et pour toute l’Église orthodoxe ukrainienne qui, pendant les hostilités et les effusions de sang quotidiennes en Ukraine, se préoccupe pastoralement du salut des âmes et des vies de tous ceux qui ont besoin de cette aide et d’amour fraternel. Nous observons avec un sentiment de profonde préoccupation comment vous résistez aux pressions et aux persécutions que vous subissez de la part des autorités ukrainiennes actuelles, lesquelles ont atteint ces derniers jours leur point culminant par la saisie d’églises et par l’annonce de l’expulsion de 250 moines et plusieurs centaines de professeurs et étudiants de la Laure des Grottes de Kiev.

Il est connu de tout le monde chrétien que l’Église orthodoxe ukrainienne est la seule Église canonique reconnue de tous et qu’elle est, par le nombre de ses prêtres, moines et fidèles la plus grande organisation religieuse en Ukraine. La Laure des Grottes de Kiev avec ses sanctuaires atteste le mieux de sa continuité spirituelle, culturelle et canonique millénaire. Elle n’est pas seulement le symbole de l’Ukraine orthodoxe, mais elle la source intarissable de spiritualité vivifiante pour toute l’Orthodoxie. Son trésor spirituel et culturel est une partie visible à tous, non seulement de l’Ukraine, mais du patrimoine culturel mondial. La décision du pouvoir ukrainien actuel d’expulser Votre Béatitude, avec l’higoumène et toute la fraternité monastique, les professeurs et les étudiants, dans l’intention de priver la Laure de ses seuls propriétaires et gardiens légitimes et par cela même de la vie, est un exemple effrayant de la terreur d’État à l’égard de l’Église, avec la violation la plus grossière de ses droits religieux et patrimoniaux. Si cela se réalise, il est clair qu’il s’ensuivra un effacement de la mémoire, de l’histoire et de toutes les traces de l’Orthodoxie authentique de l’Orthodoxie en Ukraine, avec pour but de changer radicalement, c’est-à-dire de défigurer, son identité, qu’elle a minutieusement construite et gardée à travers les siècles passés, depuis le saint prince Vladimir jusqu’à ce jour.

Votre Béatitude, nous voyons, nous ressentons et nous savons que Vous-même, avec la hiérarchie de l’Église orthodoxe ukrainienne et peuple fidèle qui vous est confié par Dieu, vous portez courageusement et humblement votre croix, et en ces jours du Grand Carême, vous montez avec espoir au Golgotha du Christ. Nous sommes certains que le Seigneur, en raison de votre foi profonde, votre pardon et votre amour envers tous, et même vos ennemis, vous donnera la force de supporter et d’endurer toutes les souffrances qu’avec la patience du Christ vous subissez. En même temps, nous élevons notre voix, nous nous écrions, contre l’injustice et la terreur d’État que les autorités civiles accomplissent contre l’Église orthodoxe ukrainienne. Nous attendons que toutes les Églises et les communautés religieuses, comme toutes les institutions à qui sont chères la paix, la justice et l’ordre, condamnent la menace susmentionnée des libertés religieuses et la violation des droits patrimoniaux.

Priant ardemment le Seigneur pour la cessation de la guerre en Ukraine et le prompt rétablissement en elle de la paix bénie, et particulièrement pour qu’Il réponde abondamment Sa grâce sur vous et sur toute l’Église orthodoxe ukrainienne très éprouvée, nous saluons chaleureusement Votre Béatitude, afin que vous glorifiiez dans la paix et la joie spirituelle la fête radieuse de la sainte Résurrection du Christ, qui s’approche.

+ Porphyre, archevêque de Peć, métropolite de Belgrade et Karlovci et patriarche de Serbie, président du Saint-Synode des Évêques ».

