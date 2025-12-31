L’étude du P. Jivko Panev sur « L’évolution de l’orthodoxie 2010-2024 en France » a été traduite en serbe

L’étude du P. Jivko Panev sur « L’évolution de l’orthodoxie 2010-2024 en France » a été traduite en serbe

L’étude du P. Jivko Panev sur « L’évolution de l’orthodoxie 2010-2024 en France » a été traduite en serbe (et ici). Cette traduction a elle-même été traduite en anglais ici. L’étude a été également signalée dernièrement sur plusieurs autres sites en différentes langues : en ukrainien (la même note en anglais, en russe, en grec et en roumain) ; par le site Orthodox Christianity qui propose un article en anglais sur ladite étude (repris en anglais, en ukrainien et en russe) ; l’agence du Patriarcat de Roumanie Basilica en avait rendu compte en novembre en roumain et en anglais.

